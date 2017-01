Rheinfelden. Weil die Bauarbeiten am Autobahnabschnitt 4 und der damit verbundene Abtransport von Material noch andauern, muss die Sperrung der Wannengasse zwischen Nollingen und Eichsel bis voraussichtlich Anfang Juni verlängert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rheinfelden. Solange ist die Gemeindeverbindungsstraße von Eichsel her nur bis zur Kapelle in Niedereichsel befahrbar, von Nollingen her ist nur die Zufahrt bis zum Parkplatz Lebküchle möglich. Diese Sperrung gilt aus Sicherheitsgründen auch abends und an den Wochenenden.