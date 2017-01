Die Live-Multivision „Donau – Schwarzwald – Schwarzes Meer“ von Martin Schulte-Kellinghaus feiert am Dienstag, 10. Januar, 20 Uhr, Premiere im Bürgersaal im Rheinfelder Rathaus. Mit dem Fahrrad geht’s auf dem legendären Donauradweg von Ulm nach Wien. Von Passau aus gleitet man mit dem Kreuzfahrtschiff genussvoll dahin auf dem immer breiter werdenden Strom bis zum Schwarzen Meer. Karten an der Abendkasse, sowie verbilligter Vorverkauf bei der Volkshochschule Rheinfelden und in der Buchhandlung Merkel. Foto: zVg / Martin Schulte-Kellinghaus