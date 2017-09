Rheinfelden Wanderung über den Belchen

Rheinfelden. Der Schwarzwaldverein Rheinfelden beteiligt sich am Sonntag, 24. September, an der Sternwanderung, zu der in diesem Jahr die Ortsgruppe Schönau einlädt. Vom Haldenhof im kleinen Wiesental geht es über den Belchen zum Treffpunkt an der Dießlinhütte. Drei Stunden reine Wanderzeit sind für die zehn Kilometer lange Tour (470 Höhenmeter hinauf, 350 hinunter) veranschlagt. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Busbahnhof Rheinfelden. Die Führung haben Renate und Dieter Fester (Tel. 07623/ 62 645). Gäste sind willkommen.