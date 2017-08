Rheinfelden Warmbacher: Arbeiten gehen zu Ende

Was lange währt, wird endlich gut: Ab Samstag, 1. September, soll der Verkehr wieder durch die Warmbacher Straße rollen können.

Rheinfelden (kör). Doch vor dem ungehinderten Verkehrsfluss gibt es seit Montag erneut eine Totalsperrung zwischen der Kreuzung mit der Mouscron-Allee und der Autobahnauffahrt, wie den Anwohnern mittels Postwurfsendung am Sonntag mitgeteilt wurde. Notwendig wird diese Maßnahe, weil am kommenden Mittwoch, ab 16 Uhr, der Haftkleber für die neue Fahrbahndecke aufgetragen wird. Hierbei sollte das Betreten oder Befahren der Fläche unbedingt vermieden werden, heißt es in dem Rundschreiben der ausführenden Firma. Andernfalls könnten Schäden oder Verschmutzungen entstehen.

Am Donnerstag wird ab 6.30 Uhr mit dem Einbau der eigentlichen Deckschicht begonnen, was gegen 18 Uhr beendet sein soll. Dabei soll so genannter Flüsterasphalt – in der Fachsprache: ein lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA 8 LA) aufgebracht werden.

Das könnte Konsequenzen für die künftige zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich haben. Im Regelfall „beißen“ sich nämlich der Flüsterasphalt mit einem Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde, wie Tobias Obert, der Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, schon bei Baubeginn während einer Ortsbesichtigung einräumte. Doch damals hatte er gemeint, er sei guten Mutes sei, dass es nicht zu einer Aufhebung komme.

Danach braucht die neue Decke noch eine eintägige Schonfrist, damit es nicht zu Schäden kommt.Daher kann der Verkehr ab Samstag, 2. September, 6 Uhr, wieder auf der Warmbacher Straße rollen. Darüber werden sich nicht nur die beiden Gastronomen, deren Wirtschaften an der Straße unter der Sperrung nach eigener Darstellung arg gelitten haben, freuen. Auch die innerstädtischen Gewerbetreibenden hatten über die Verkehrsbeschränkungen geklagt. So hatten 88 Betriebe aus der Innenstadt und von der „grünen Wiese“ Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ihr Leid und ihre Existenzangst in einem Protestbrief geklagt (wir berichteten).