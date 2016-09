Rheinfelden-Herten (mv). Ihren bisher größten Erfolg beim Ausbau ihrer Weine kann die Interessengemeinschaft Weinbau (IG Weinbau) Herten in diesen Tagen feiern. Sie erhielten bei der diesjährigen Berliner Weintrophy eine Goldmedaille für ihren Steinacker Johanniter Kabinett, Jahrgang 2015.

Die Medaille kam umso überraschender, als dass aufgrund der restriktiven Richtlinien der OIV (Internationale Organisation für Wein und Rebe) nur 30 Prozent der eingereichten Erzeugnisse mit einer Medaille ausgezeichnet werden durften. Darüber hinaus sorgte das Reglement bei der Berliner Wein Trophy dafür, dass nur die Besten der Weine überhaupt in die Punktewertung gelangen konnten.

Die Freude bei den Hertener Johanniter-Weinbauern ist daher umso größer und so wurde am Dienstagabend inmitten der Steinacker-Reben auf die großartige Auszeichnung angestoßen und der bisher größte Erfolg in der Geschichte der IG Weinbau gebührend gefeiert.

Besondere Glückwünsche richtete am Dienstag auch der Obmann der Hertener Winzer, Stefan Mehlin, an Kellermeister Dietmar Leipert und an den Vorsitzenden der IG Weinbau, Jürgen Reiske. Sie beide hätten wesentlichen Anteil am Erfolg bei der Berliner Wein Trophy. Man sei daher sehr stolz auf die Goldmedaille und auf die sehr gute Arbeit, die im Rebberg genauso geleistet würde wie im Weinkeller,versicherte Mehlin.