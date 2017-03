Ein ganz besonderes Mitglied ehrte der Radsportverein Rheinfelden bei seiner Hauptversammlung am Freitag im „Engel“: Der Vorsitzende Alois Stöcklin trat vor 50 Jahren als 18-jähriger Rennfahrer in den Verein ein.

Rheinfelden (mek). Seine Leistungen würdigte sein Stellvertreter Eberhard Sutter. Neben den sportlichen Erfolgen – 1980 stellte Stöcklin einen Langstreckenweltrekord auf und legte in einem Monat 9819 Kilometer zurück, außerdem nahm er unter anderem am „Race Across America“ teil – sammelt Stöcklin seit 33 Jahren Spenden für krebskranke Kinder bei der „Tour der Hoffnung“. Dort radeln Promis und Profisportler für den guten Zweck, weshalb Stöcklin inzwischen auch in diesen Kreisen „bekannt wie ein bunter Hund“ sei, sagte Sutter. Er überreichte im Namen des Vorstands einen Geschenkkorb sowie Urkunde und Ehrennadel des Badischen Radsportverbands.

Auch Alt-Oberbürgermeister Eberhard Niethammer würdigte Stöcklin, der seit 1988 RSV-Vorsitzender ist: „Der RSV ist seit vielen Jahren ein Aushängeschild für die Stadt.“

Radrennen

Ein „tolles Spektakel“ war laut Stöcklin das letztjährige Radrennen, das zum 60. Mal stattfand und als Etappe des LBS-Cups ausgetragen wurde. Das Hauptrennen fand als Nachtrennen statt, was bei den Fahrern sehr gut angekommen sei. „Das war nicht zuletzt der Ausleuchtung durch das THW und der seit Jahren guten Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Bauhof zu verdanken“, lobte der Vorsitzende. In diesem Jahr findet das Rennen am 15. Juli wieder als normales Kriterium statt.

Benefizradtour

Bei der Benefizradtour, die jedes Jahr auf der Strecke des Langstreckenweltrekords durchgeführt wird, kamen 2015 Spenden in Höhe von 2500 Euro zusammen. 1000 Euro gingen an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg, 1500 Euro an die „Tour der Hoffnung“. In diesem Jahr findet die Radtour am 27. Mai statt.

Finanzen

Aufgrund des guten Umsatzes beim Radrennen im vergangenen Jahr steht der Verein laut Kassierer Ralf Bär finanziell gut dar.

Mitglieder und Rennsport

Positiv entwickelt hat sich unter den 110 Mitgliedern die Anzahl der Rennfahrer. Waren es 2014 noch 13 Fahrer in der Lizenzklasse so durfte der Sportliche Leiter Thorsten Eichin für dieses Jahr 29 Lizenzen beantragen. Dies liegt vor allem am Zuwachs im Bereich Mountainbikes, wo mit Junioren-Weltcup-Gewinner Tim Meier und Sören Schneider zwei große Talente für den RSV starten. Beide wurden für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert.

Weitere Erfolge auf der Straße steuerte U13-Fahrerin Lena Moisescu bei. Sie ist amtierende Deutsche Berg- und Landesmeisterin. „Mit ihnen werden wir noch viel Freude haben“, prophezeite Eichin und lobte zudem das „tolle Miteinander von Jung und Alt“ im Verein.

Totenehrung

Bei der Totenehrung wurde dem früheren zweiten Vorsitzenden Rudi Winiarski gedacht. Dieser war 2016 bei einer Radtour tödlich verunglückt. „Das war ein Schock für uns. Dass er bei seiner Lieblingsbeschäftigung gestorben ist, ist ein schwacher Trost“, sagte Stöcklin. Der Verein hat am Unfallort eine Gedenkstätte eingerichtet.

Wahlen

Neben Stöcklin wurden auch Eichin und Kristoff Meller (Schriftführer) wiedergewählt. Michael Di Genio löste Michael Schell als Mountainbike-Fachwart ab.