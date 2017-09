Rheinfelden Weltspitze trifft mit Kümmerle

Die Weltelite im Bogenschießen kennt Rheinfelden. Denn aus der Löwenstadt stammen ihre Pfeilspitzen.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Präzision war schon immer das Ding der Firma Kümmerle. Das in Minseln und im Gewerbegebet Schildgasse beheimatete Familienunternehmen, das inzwischen in der zweiten Generation von Berthold und Stefan Kümmerle geführt wird, war von Beginn an im Jahr 1965 im Bereich Feindrehteile aus der Medizintechnik sowie den Bereichen Automobil, Optik und Dental zu Hause, also auf das Präzisionsdrehen von hochkomplexen Komponenten mit kleinsten Durchmessern.

Seit dem Jahr 2000 hat sich das nach DIN 9001 zertifizierte Unternehmen aber noch ein zweites Standbein geschaffen: Pfeilspitzen fürs Bogenschießen. Und wie sich schon bald herausstellte: Es war ein Volltreffer.

Begeisterter Bogenschütze will bessere Spitzen haben

„Eigentlich wollte ich als begeisterter Bogenschütze bessere Pfeilspitzen haben, weil es damals nichts Besonderes auf dem Markt gab“, erinnert sich Berthold Kümmerle. Zumal Pfeilspitzen perfekt ins Portfolio der Firma passten und auch die Maschinenkapazität dies locker hergab, stieg die Gebr. Kümmerle GmbH in das neue Segment unter dem Namen „Top­Hat“ ein. Geplant waren etwa 50 000 Pfeilspitzen pro Jahr. Das Geschäft nahm indes einen rasanten Verlauf, zumal der Bogensport seit der Jahrtausendwende immer mehr Anhänger fand. Heute produziert die Firma 2,5 Millionen dieser Pfeilspitzen. „Damit dürften wir der weltweit größte Hersteller sein“, freut sich der 60-Jährige, der mit einem solchen Boom nicht im Traum gerechnet hätte. Die weltweit vertriebenen Pfeilspitzen, wobei Österreich und die USA die größten Märkte darstellen, gibt es rund 200 Varianten. Die Unterschiede liegen im Gewicht, in der Anwendung für die diversen Bögen sowie auf die zu schießenden Ziele. Die Kosten schwanken zwischen 80 Cent für einfache Spitzen bis hin zu 20 Euro teuren Hightech-Formaten aus Carbon oder Wolfram.

Von Anfang an auf Innovation gesetzt

„Von Anfang an haben wir auf Präzision und auf Innovation gesetzt“, sieht der Firmeninhaber den Schlüssel zum Erfolg. Die Zusammenarbeit besteht dabei nicht nur mit Top-Händlern, sondern auch mit Top-Schützen. So wird die Berlinerin Lisa Unruh von der Nationalmannschaft der Bogenschützen schon seit vielen Jahren von Kümmerle mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Mit ihrem zweiten Platz bei der Olympiade in Rio de Janeiro 2016 sowie im Juli dieses Jahres mit dem Titelgewinn bei den World Games der Feldbogen-Schützen in ihrer Wahl der Pfeilspitzen mehr als bestätigt. Aber auch der Top-Ten-Feldbogenschütze Henning Lüpkemann aus Sigmaringen schwört auf die Spitzen aus dem Hause Kümmerle. Dies tun im Übrigen zahlreiche deutsche Kaderschützen sowie auch solche aus dem Ausland, vornehmlich aus den USA.

Besuch auf zahlreichen Bogensport-Messen

Um auch künftig auf dem neusten Stand und innovativ zu bleiben, besuchen Berthold und Stefan Kümmerle zahlreiche Bogensport-Messen im In- und Ausland. Unter anderem sind sie in Ohio bei der „ATA“, der größten Bogenmesse der Welt, inzwischen Stammgäste und gesetzte Aussteller. Und seit Neustem ist auch der Internetverkauf von Pfeilspitzen angelaufen, Tendenz: steigend.

Und zu guter Letzt: Schon kündigt sich eine Änderung an. In den nächsten Monaten soll der Standort in Minseln an der Wiesentalstraße ebenfalls an den seit etwa zehn Jahren bestehenden größeren Standort im Gewerbegebiet Schildgasse (Schönenberger Straße) verlegt werden. Was allerdings in Minseln bleiben wird, ist die „Pfeilerei“, der seit einem Jahr bestehende und unlängst ausgebaute „Top­Hat“-Bogensportladen.