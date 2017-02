Das neue Rheinfelder Ferienprogramm für das ganze Jahr liegt aus. Wieder einmal hat es das Netzwerk „Ferien in Rheinfelden“ geschafft, für alle Schulferien ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Rheinfelden. Es werden wie gewohnt verlässliche Programme mit Teilnehmerbegrenzung und Voranmeldung sowie offene Programme ohne Anmeldung angeboten. Das Programm lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Geschmack etwas. Zahlreiche Kreativangebote und eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten bietet beispielsweise der Kulturpark Tutti Kiesi. Wer es sportlicher mag, kommt bei den Aktionen der Kindersportschule auf seine Kosten. Ausflüge und thematische Aktionen stehen dagegen bei den Veranstaltungen des Familienzentrums Rheinfelden. im Spielhaus Nollingen auf dem Programm. Und erste Zirkuserfahrungen können die Kinder beim Zirkus Lamberti sammeln.

Offenes Angebot

Wer sich noch nicht festlegen kann oder möchte, für den bieten die Interessensgemeinschaft (IG) „Spielplatz Schwedenstraße“ sowie der Soziale Arbeitskreis (SAK) Lörrach ein offenes Angebot mit Mitmachaktionen. Gerade in diesem Bereich ist der Spielbus, der mit vielen Spiel- und Sportangeboten zu unterschiedlichen Plätzen in Rheinfelden kommt, eine gelungene Erweiterung des Programms. „Nach der erfolgreichen Premiere in den vergangenen Sommerferien freuen wir uns, dass der Spielbus nun zu einem festen Programmbestandteil geworden ist“, erklärt Cornelia Rösner, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren.

In den Osterferien bieten die IG Spielplatz Schwedenstraße in Oberrheinfelden, der Zirkus Lamberti auf der Richterwiese, die Kaltenbach-Stiftung im Kulturpark Tutti Kiesi sowie das Familienzentrum im Spielhaus in Nollingen spannende Angebote an. Auch in den Pfingstferien gibt es seitens der Kaltenbach-Stiftung Workshops und Programme. Die Betreuung mit interessanten Angeboten in allen sechs Sommerferienwochen wird dann in bewährter Weise von der Kaltenbach-Stiftung, vom SAK, der IG Spielplatz Schwedenstraße, dem Familienzentrum im Spielhaus Nollingen sowie von der Kindersportschule Lörrach in der Sporthalle am Fécampring abgedeckt. In den Herbstferien organisieren die IG Spielplatz Schwedenstraße und die Kaltenbach-Stiftung verlässliche Angebote für die Rheinfelder Kinder.

Jugendreferentin Annemarie Frankfurter, bei der die Fäden für das Ferienprogramm zusammenlaufen, freut sich über das vielfältige Programm. „Ich denke jedes Jahr, dieses Programm kann man nicht mehr toppen, aber dann fällt unseren Partnern immer wieder etwas Tolles ein“, hält Frankfurter fest.

Weitere Informationen: Einen umfassenden Überblick über Kurse, Anmeldebedingungen und Kosten gibt das Ferienprogramm, das im Bürgerbüro, im Jugendaus sowie in den Ortsverwaltungen ausliegt oder online auf der städtischen Homepage unter www.rheinfelden.de/ferienprogramm als Download zur Verfügung steht.