Rheinfelden. „One World – Wir leben alle in einer Welt“ lautet das Thema eines Benefizkonzerts mit dem Chor „TonArt“ Nollingen das am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr in der Christuskirche Rheinfelden stattfindet. Mit anspruchsvollen und besinnlichen Liedern wollen die Sängerinnen und Sänger zum Ausdruck bringen, dass „wir auf der Welt mehr Gemeinsames haben als Trennendes“, heißt es in einer Mitteilung des Chores.

Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind erwünscht. Die gespendeten Gelder sollen jeweils zur Hälfte dem Freundeskreis Kamerun und dem Jugendlager Leinegg zu Gute kommen.

Der Chor „TonArt“ Nollingen ist ein Gesangverein, bestehend aus einem Frauenchor, dirigiert von Cornelia Hossfeld, und dem Männerchor, dirigiert von Eckhard Gab, die zwar getrennt proben, aber zu den Jahreskonzerten gemeinsam auftreten. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger am Klavier vom Pianisten Henry Uebel.

Moderiert wird das Konzert vom TonArt-Vorsitzenden Rainer Wäschle und den beiden jungen Sängerinnen Stefanie Büsing und Vanessa Scherer, die in einer Art Dialog in die Lieder einführen.

Das Liedgut wurde in Zusammenarbeit mit den Chormitgliedern ausgesucht und von den Dirigenten umgesetzt. Der Chor identifiziert sich mit den Inhalten und hat viel Freude am Singen in den Chorproben, aber auch in den Konzerten, in denen die Sänger zeigen, was sie leisten können. Auf dem Programm stehen Lieder wie „Jenseits von Eden“, „Blowing in the wind“, „Geboren um zu leben“, „Dreaming“, „Freiheit“, „Imagine“ oder „Wunder geschehn“.