Rheinfelden Wo im Herbst der süße Apfelmost fließt

Von Petra Wunderle

Rheinfelden-Karsau. Der Sommer ist vorbei, der Winter steht vor der Tür, es ist Herbstzeit und da legen bekanntlich viele Menschen Vorräte an. Aus Äpfel und Birnen wird neben dem beliebten Süßmost auch „Most“ gewonnen. Einst fehlte dieses Getränk in keinem Bauernhaus. Unsere Zeitung besuchte am Samstagvormittag die Saftpresse, die „Trotti“, in Karsau und wollte herausfinden, wie das so läuft mit dem mosten und dem Most.

Etwas glitschig ist es schon auf dem Boden in der Karsauer Trotti und man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Der „Trotti“-Chef „Benny“ alias Bernhard Brugger, und zwei Kunden sind voll beschäftigt, sie sind beim Mosten. Wir machen uns bekannt. Friedrich Hug und Lothar Eckert kommen aus Enkenstein. Einen kleinen Lastwagen haben sie voll beladen mit 24 Zentner Streuobst, am frühen Morgen sind sie nach Karsau gefahren. „Ich bin nur der Helfer, der Friedrich ist der mit den Äpfeln und Birnen“, erzählt Lothar Eckert lachend. Seit acht Jahren lässt Friedrich Hug das Obst in der Karsauer Trotti keltern, es ist für ihn eine tolle Anlaufstelle und er kommt sehr gerne hierher.

Die Herstellung von Süßmost und Most beginnt gleichermaßen: Traditionell und zuverlässig keltert Bernhard Brugger seit Jahrzehnten in seinem Heimatdorf Karsau das Streuobst. Die Äpfel und Birnen werden gereinigt, zermahlen und in Baumwolltüchern eingeschichtet. Die so lagenweise entstehenden Päckchen werden auf Holzrosten gestapelt und gepresst – eine Kombination aus Handarbeit und Automatik. Die übrig gebliebene Maische – das ist das Abfallprodukt – wird von Friedrich Hug und Lothar Eckert entsorgt.

Aus der Presse läuft der frisch gepresste Saft. Wie ein kleiner Wasserfall schießt es aus dem Rohr in den großen, weißen Bottich. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen und die Gehirnzellen schalten automatisch auf „Durst“. Brugger kennt die Reaktionen seiner Kundschaft, obligatorisch hat er auf dem Regal ein paar Gläser stehen, dem Probieren steht nichts mehr im Weg.

Der Süßmost schmeckt fruchtig lecker – bio, frei von Zusatzstoffen, 100 Prozent Fruchtsaft. Um daraus dann das alkoholische Getränk Most zu machen, damit wird sich Hug im eigenen Keller beschäftigen. „Ich will Most im Keller haben. Vom vergangenen Jahr sind noch 21 Liter übrig, jetzt kommt der Nachschub“, freut sich der Mann aus Enkenstein und erzählt stolz weiter: „Anstatt Wein trinken wir den Most, der ist gesund.“ Das Obst dafür hat er von einem Landwirt in Dossenbach erworben, das macht er jedes Jahr so.

Brugger rechnet in diesem Jahr mit weniger Kunden, da die Obsternte durch den Kälteeinbruch im Frühjahr auf dem Dinkelberg schlecht ausfällt. Der Chef der Karsauer „Trotti“ wird daher voraussichtlich weniger Most-Termine anbieten. In den vergangenen Jahren war es so, dass zwei Mal in der Woche gemostet wurde, vorerst ist lediglich der Samstag Most-Termin. Tradition ist es auch, dass am Most-Tag auch „Öpfel­saft“ frisch von der Presse in kleinen Mengen gekauft werden kann.

Die Zehntscheune im Innerdorf ist das älteste Gebäude im Ortsteil Karsau und stammt aus dem Jahr 1534. Seit Jahrzehnten ist das Mosten Tradition und ein liebgewonnenes Hobby von Bernhard Brugger.

Schmunzelnd erzählt er eine Anekdote aus seiner langjährigen Tätigkeit: „Vor über zwei Jahrzehnten kam ein Landwirt mit viel Obst und dem passenden 2000 Liter Fass. Mit dabei hatte er seinen fünfjährigen Sohn, der interessiert zuschaute. Als dann der frisch gepresste Saft in das große Fass geflossen ist, stellte man den Knirps auf eine Holzkiste, sodass er freie Sicht in den Behälter hatte. Ganz vertieft schaute der Bub zu, wie der Fruchtsaft in das Fass sprudelte. Plötzlich machte es plumps, der Junge landete im Süßmost. Schnell hat der Vater reagiert und den Sohn aus dem süßen Trunk gefischt. Nass und klebrig stand der Dreikäsehoch vor uns, keiner konnte das Lachen verkneifen.“