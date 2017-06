Rheinfelden Wo kickt der FSV in Zukunft?

Der Umzug ist beschlossene Sache, den das alte VfR-Stadion an der Rheinfelder Richterwiese kann wegen der Seveso-Richtlinie nicht auf den Stand gebracht werden, den der Nachfolgeverein Fussball-Stadtverein (FSV) für seinen Sportbetrieb braucht. Doch die Frage, wann und wohin gezügelt wird ist weiter offen.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Der Gemeinderat hat sich während seiner Klausursitzung Ende Mai mit diesem Thema beschäftigt. Wie aus einem Antrag, der unserer Zeitung vorliegt, von SPD-Stadtrat Gustav Fischer hervorgeht, wurde dabei das Umzugsprojekt in die zweite Priorität zurückgestuft. Das will der Sozialdemokrat unter Verweis auf die Verdienste des FSV auch im Jugendbereich und auch die Strukturen in Oberrheinfelden geändert wissen. Er fordert daher im Nachhinein, „dass ein städtischer Zuschuss, gemäß Sportförderrichtlinie, für den angedachten Umzug, in Höhe von 750 000 Euro eingestellt wird. Diese Änderung bitte ich mit der Priorität 1 zu versehen“.

Fischers Antrag hat mittlerweile auch die CDU-Fraktion im Rheinfelder Gemeinderat beschäftigt. In einer Stellungnahme hält der Fraktionsvorsitzende Paul Renz grundsätzlich fest: „Gustav Fischer hat Recht, die Stadt muss den FSV in ihrer Finanzplanung berücksichtigen.“ Zugleich übt der Christdemokrat leise Kritik am Antragsteller: „Dies hätte er jedoch bereits in der Klausurtagung erreichen können, wenn er und die anderen Fraktionen sich den Forderungen der CDU nach Einstellung finanzieller Mittel angeschlossen hätten.“

Renz spricht noch eine andere offene Frage in dieser Angelegenheit an: Wo soll der FSV in Zukunft kicken? Offensichtlich gibt es drei unterschiedliche drei Möglichkeiten, wobei die Union eine davon eher ausschließt: das Europastadion. Dieses sei, heißt es in einer Pressemitteilung, eher ungeeignet. Denn, so lautet die Begründung, das Spielfeld wird auch für andere Sportaktivitäten – insbesondere durch den Turnverein Rheinfelden – genutzt.

Stattdessen schlägt die CDU vor, das Stadion des ehemaligen SV Warmbach als Heimspielstätte für den FSV zu nutzen. „Dort könnte der FSV auch Umkleide, Sanitär- und Vereinsräume errichten“, heißt es lapidar. Zugleich verweist Renz darauf, dass auch die Verwaltung mittlerweile erkannt habe, dass ein Haushaltsansatz für den FSV vorzusehen sei, und schlage dem Hauptausschuss 500 000 Euro vor. Außerdem meint der Christdemokrat, man müsse sich zunächst einmal über die künftige FSV-Heimstätte klar werden. „Der finanzielle Beitrag der Stadt, den wir in der Priorität 1 sehen, hat sich an der vorliegenden Kostenschätzung zu orientieren“, fordert er abschließend.