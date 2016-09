Rheinfelden (lu). Besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Denn kaum, dass die Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt am Freitag ihre Arbeit aufgenommen hatten, sprich: mit lautem Geschrei und viel Sprachwitz ihre Ware feil boten, da waren die Besucher auch schon da. Drei Tage lang war dichtes Gedränge in der Innenstadt angesagt. Mit dem „Märkte“-Konzept haben Gewerbeverein und Chef-Organisator Dieter Maier von der Firma SüMa Maier ein echtes Erfolgsmodell entwickelt – und diesmal zudem mit den Jungs vom Fischmarkt einen absoluten Volltreffer gelandet. „Noch ’n Aal - scheißegal“, ruft Aal-Hinnerk in die Menge und zeigt den erstaunten Umstehenden, dass in dem schlanken Fisch noch jede Menge Bewegung steckt. „Bei mir ist Delikatesse angesagt“, schreit der wortgewandte Händler in die Menge – und schon gehen die frischen Fische weg, wie die warmen Semmeln. Derweil nebenan versucht Wurst-Herby ihn in Grund und Boden zu schreien – um natürlich selbst seine prall gefüllten Wurst-Tüten an den Kunden zu bringen. Doch keine Angst: Letztlich sind beide erfolgreich, schließlich sind sie ein eingespieltes Team, das Woche für Woche von Stadt zu Stadt zieht und die Waren in unkonventioneller Art und Weise anpreist. Mit im Gepäck sind zudem die nicht minder erprobten Jungs alias Bananen-Fred, Käse-Rudi oder Nudel-Kiri. Also war es keine Frage: Da kamen alle auf ihre Kosten und ihren Spaß zugleich. „Ihr habt es wieder einmal geschafft, echt Leben in die Stadt-Bude zu bringen“, lobte Sparkassen-Chef Klaus Schäuble beim offiziellen Empfang die Macher von SüMa und Gewerbeverein. Er ermunterte die Protagonisten, an diesem Konzept festzuhalten und Jahr für Jahr derartige Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. „Wir versuchen, alle zwei Jahre den Hamburger Fischmarkt in die Stadt zu holen“, versprach Dieter Maier. „Das wäre und ist natürlich auch in unserem Sinne“, versicherte Thorsten Mey, Sprecher der Fischmärktler, der im Übrigen in einer erste Bilanz bekannte: „Rheinfelden war für uns ein sehr gutes Pflaster.“ Letztlich nannte auch der städtische Wirtschaftsförderer Elmar Wendland „Märkte Rheinfelden“ eine gute und etablierte Veranstaltung, die vor allem durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten funktioniere. „Das Konzept wird in der Bevölkerung positiv aufgenommen“, sagte er.