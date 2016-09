Dominik Rago, Leiter des Rheinfelder Ordnungsamtes, ist ganz zufrieden: Die Zahl der Temposünder auf der Warmbacher Straße und der Friedrichstraße ist gesunken.

Rheinfelden (kör). „Die meisten Verstöße liegen noch im Verwarnungsbereich“, stellte er bei der Ortsbesichtigung am Ortsausgang von Warmbach fest. Anlass war, dass in den beiden Abschnitten seit einem Jahr eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde eingeführt wurde, um so der EU-Richtlinie eines Lärmaktionsplans nachzukommen (wir berichteten).

Nach der Einführung zum 1. Juli vergangenen Jahres hatte man noch einen Monat abgewartet, um den Verkehrsteilnehmern gleichsam eine Eingewöhnungsphase zu bieten. Im August kam es dann zu den ersten Kontrollen. Dabei gibt es insgesamt an der Warmbacher Straße acht wechselnde Standorte für die „Radarfallen“; an der Friedrichstraße sind es zehn.

Friedrichstraße

Zwischen der Rudolf-Vogel-Anlage und der Josefskirche wurden im Jahr 2015 insgesamt 1152 Schnellfahrer erwischt, dabei kamen 1138 mit einer Verwarnung davon. Das galt aber nicht für den „Spitzenreiter“. Der war nämlich 65 „Sachen“ zu schnell, wofür er nicht nur Punkte in Flensburg kassierte, sondern auch seinen Führerschein für einige Zeit los war.

Seit Beginn diesen Jahres wurden im gleichen Abschnitt 725 Autofahrer erwischt, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten. Dabei war der Schnellste mit 87 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Warmbacher Straße

Zwischen der Mouscron-Allee und dem Warmbacher Ortsschild fielen 1695 Verkehrsteilnehmer im Jahr 2015 als zu schnell auf. Der Spitzenreiter hatte dabei 93 „Sachen drauf“. Seit Jahresbeginn waren es „nur“ noch 982. Dabei hält ein Temposünder mit „Tempo 88“ die „Spitzenposition“.

Piktogramme

Mittlerweile wurden in beiden 30er-Abschnitten auch die angekündigten Piktogramme auf der Fahrbahndecke angebracht, die auf die Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam machen. Dies sei „eine Sonderregelung für eine Bundesstraße, die wir beim Landkreis durchsetzen konnten“, freute sich Bürgermeisterin Diana Stöcker bei der Ortsbesichtigung.