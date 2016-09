Rheinfelden. Die Aluminium Rheinfelden startete zum Monatsbeginn mit dem Ausbildungsjahrgang 2016 den neuen Ausbildungszyklus. Nachdem es im Jahr 2015 bereits zwei Auszubildende mehr als im Vorjahr waren, hat sich die Anzahl in diesem Jahr auf zehn Ausbildungsstarter verdoppelt, teilt das Unternehmen mit. Es werden drei Industriekaufleute ausgebildet, zu denen sich zwei DHBW-Studenten der Fachrichtung Maschinenbau gesellen. Um eine aus der syrischen Stadt Aleppo geflüchtete hoch qualifizierte junge Frau in den Arbeitsmarkt zu integrieren, beginnt sie ihr Studium als DHBW-Studentin in dem Bereich BWL–International Business. Erstmalig wird das duale Studium BWL–Personalmanagement angeboten. Diesen Platz wird ein zuvor selbst ausgebildeter Industriekaufmann besetzen, der sich durch gute Leistungen im Betrieb sowie bei den Prüfungen für diesen Bereich qualifiziert hat. Gewerbliche Ausbildung gegen Fachkräftemangel Auf den steigenden Fachkräftemangel reagierte das Unternehmen mit der Wiedereinführung von gewerblichen Ausbildungsplätzen. Im Ausbildungsjahr 2016 starten zwei Auszubildende ihre Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik und ein Auszubildender als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Die Ausbildungsstarter wurden am ersten Tag von dem Ausbildungsteam der Personalabteilung in Empfang genommen und mit ihrem Ausbildungsbetrieb vertraut gemacht. In der ersten Woche werden alle wichtigen Informationen vermittelt, und durch Workshops wird eine gemeinsame Kenntnisgrundlage für den Start in die Ausbildung geschaffen. Die „alten Hasen“ übernehmen die Patenschaft für die Ausbildungsstarter, sie stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung, geben Hilfestellung und integrieren sie so in die „Alu Familie“. Nach der Einführungsphase werden während ihrer Ausbildung die verschiedenen Abteilungen durchlaufen, sodass die Ausbildung abwechslungsreich ist und den hohen Qualitätsanforderungen, für die die Alu Rheinfelden steht, entspricht. Dies würden vor allem die guten Leistungen der Azubis und Studenten in den Abschlussprüfungen verdeutlichen, heißt es in der Mitteilung.