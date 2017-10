Rheinfelden Zeichen der Partnerschaft gesetzt

Zwar wurde der Freundeskreis Mouscron erst vor kurzem in Rheinfelden gegründet, aber mit seinen Aktivitäten anlässlich der „Fête des Hurlus“ gelang ihm in Mouscron bereits ein überzeugender Auftritt.

Rheinfelden/Mouscron. Eine mehrköpfige Rheinfelder Delegation hatte sich auf den Weg gemacht und war mit Glasbläser Reinhard Börner und regionalen Produkten eine Attraktion auf dem örtlichen Straßenfest. Gemeinsam mit den Partnerstädten Fécamp und Vale of Glamorgan, die ebenfalls mit Ständen vor Ort waren, gelang es darüber hinaus ein sichtbares Zeichen für die Städtepartnerschaften zu setzen.

Auf Wunsch von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt legten die Delegationen der Partnerstädte in Gedenken an den erst kürzlich getöteten Bürgermeister von Mouscron, Alfred Gadenne, ein Blumengesteck an dessen Grab nieder. In seiner Ansprache unterstrich das Rheinfelder Stadtoberhaupt die Bedeutung von Städtepartnerschaften und betonte, dass es richtig gewesen sei, die Festivitäten in Mouscron trotz des tragischen Todesfalles nicht abzusagen. „Wir brauchen auch in schwierigen Zeiten Gelegenheiten, unsere Freundschaft und Anteilnahme an den Geschehnissen unserer Freunde in Europa zu manifestieren“, meinte Eberhardt.

Ein Höhepunkt sowohl für das Fest als auch für die Partnerstädte war das überregionale „Pétanque-Turnier“, welches an zahlreichen Plätzen in der Stadt ausgetragen wurde. Auch die Teilnehmer der Partnerschaftsstädte schwangen am Sonntag in städteübergreifenden gemischten Teams die Boulekugel bei einem internen Pétanque-Wettbewerb, bei dem sich die Mannschaft von Eberhardt nur dem Team Fécamp/Mouscron, angeführt vom Präsidenten des örtlichen Pétanque-Clubs, geschlagen geben musste.