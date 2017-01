Eigentlich war das zurückliegende Jahr ein gutes, waren sich die Gäste des Neu­jahrsempfangs vom Gewerbeverein Rheinfelden einig. Auch wenn Vorsitzen­der Gustav Fischer kritische An­merkungen machte.

Rheinfelden. Wie es Tradition ist, wur­de in die Räumlichkeiten der Sparkasse Lörrach/Rheinfelden am Friedrichplatz geladen. Folgerichtig hatte Klaus Schäub­le als Hausherr das erste Wort. Er erkannte wohl an, dass 2016 ein „Jahr mit unerwar­teten Ereignissen – Brexit, Trump“ gewe­sen sei, aber in Rheinfelden sei es ein gutes gewesen. Doch er bedauerte auch: „Leider sehen zu viele immer nur die Schatten, statt selbstbewusst nicht das Licht unter den Scheffel zu stellen.“ Ein solches Selbstvertrauen wünschte er den Gästen, denn: „Das neue Jahr wird nicht ruhiger werden.“

Ganz ähnlich tönte es auch in der Bi­lanz des Vorsitzenden Gustav Fischer, als er feststellte: „Rheinfelden hat ein erfolg­reiches, bewegtes Jahr hinter sich, und das, was 2017 vor uns liegt, verspricht nicht weniger ansprechend zu werden.“ Dabei konnte er aber auch positive Entwicklun­gen skizzieren. So sei das Hoch­rhein-Center dank der privaten Initiative von Rolf Brugger ein „Zündfunke“ für eine Innenstadtentwicklung gewesen, der sich gelohnt habe. Jedoch dürfe dieser Erfolg die Gewerbetreibenden, wie alle anderen Rheinfelder, nicht zu dem Gefühl „Lasst uns in den Morgen reiten“ verleiten.

Denn das neue Zentrenkonzept habe zwar aufgezeigt, dass die Kaufkraft in Rheinfelden gestiegen sei. Trotzdem gebe es Aufgaben: „Zur Stabilisierung der In­nenstadt ist es kein Schaden, wenn sich weitere Geschäfte um den Kern herum ein­richten“, war sich Fischer sicher und be­grüßte die Vorhaben an der Güter- und der Kapuzinerstraße. Dennoch warnte er: Es wäre nur zu begrüßen, wenn sie weiter­hin so aufgeschlossen begleitet würden und nicht einer, wie auch immer gearteten, Zäsur unterzogen würden.

Darunter falle auch das ständige „Zündeln mit der Fußgängerzone“. Womit er auf den Wunsch der Rats-Grünen anspielte, auch aus der Kapuzinerstraße einen autofreien Bereich zu machen. Zugleich mahnte er, dass auch die im Zentrenkonzept angesprochenen Schwachstellen wie Fassadengestaltung, Aufenthaltsqualität und einheitliche Öffnungszeiten in Angriff genommen werden müssen.

Auf dieses Konzept hob auch Bürger­meisterin Diana Stöcker ab. Die Studie, die derzeit im Rathaus eingesehen werden kann, habe bewiesen: „Wir sind gut, kön­nen aber noch besser.“ So gebe es Wachs­tumspotenzial von rund 23 000 Quadrat­metern Verkaufsfläche. Dabei berücksich­tige diese Nachtfrageanalyse noch nicht einmal die Schweizer Kundschaft. Sie betonte, dass mehr Angebote nicht zugleich auch mehr Konkurrenz bedeuten müssten, sondern es gebe durchaus Er­weiterungsmög- lichkeiten wie Haushalts­waren oder Herrenbekleidung.

Die Bürgermeisterin ging zudem auf einen weiteren Problempunkt ein: die Aufenthaltsqualität. „Wer nur billig einkaufen will, tut dies im Internet. Wer aber mit Le­bensgefühl einkaufen will, kommt in eine attraktive Stadt mit gemütlichen Cafés oder ansprechenden Restaurants.“ Und hier bestehe eben noch Nachholbedarf.

Stöcker ging abschließend auf einen weiteren Minuspunkt, der in den Passan­tenbefragungen der Studie häufig genannt wurde, ein: die Parkplatzsituation. „Wir haben eigentlich ausreichend Stellplätze, die in acht Minuten Wegzeit zu erreichen sind“, betonte sie. Allerdings wisse sie auch vom Wirtschaftsförderer der Stadt, El­mar Wendland: „Kunden wollen am liebs­ten bis vor die Kasse fahren.“ Trotzdem müsse hier ein Kompromiss mit allen Nut­zergruppen der Innenstadt, insbesondere der Fußgängerzone, gefunden werden.