Rheinfelden Zum Auftakt regnet und windet es

Mit einem „blauen Auge“ davonkommen sind die diesjährigen Brückensensationen in beiden Rheinfelden. Das Unwetter am Freitagabend verhinderte einzig den Auftakt auf der Schweizer Schifflände.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Aber auch dort verlief der Sturm relativ glimpflich: Zwar flog die Bühnenplane auf die Sanierungsbaustelle des „Roten Hauses“ und Instrumente der Band „Neoländer“ erlitt, die zur Eröffnung eigentlich zeitgenössische Volksmusik hätte spielen sollen, Schäden, aber der erste Akt auf der deutschen Seite konnte beinahe pünktlich über die Bühne gehen. Obwohl vorher schon einige Ungewissheiten herrschten.

Atemstockendes, Beschauliches, Komisches und Elegantes

Claudius Beck, Leiter des badischen Kulturamtes, und eidgenössische Kultur-Projektleiterin Brigitte Brügger hatten ein einmal mehr ein bezauberndes Programm zusammengestellt, das manchem der vielen Besucher am Samstag und am Sonntag ab und an auch den Atem stocken ließ. Denn die 75 Shows, deren Schwerpunkt die Luftakrobatik bildete, sorgten zuweilen auch für Gänsehautkribbeln.

Aber auch Beschauliches, Komisches und Elegantes umfasste das Programm der 25 auftretenden Künstlergruppen. So hatten die „Three of a Kind“ mit ihrem absurden Bewegungstheater, in das auch Zuschauer einbezogen wurden, stets die Lacher auf ihrer Seite. Höchst akrobatisch, aber dennoch mit einem schelmischen Augenzwinkern war auch der Auftritt der „Company Satchok“ und beinahe grotesk der des Duos „La Police“, das die Sicherheit auf der Brücke zu garantieren versuchte.

Sicherlich einen der schwierigsten Schauplatz hatte in Augen von Beck, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung meinte, die Gruppe „Omnivalent“ mit ihrem Auftritt „Gravity is a Mistake“ am fliegenden Trapez. Denn auf dem Platz auf der Brücke vor dem „Inseli“ herrschte niemals Windstille, so dass die Akrobaten schon sehr genau ihre Kunststücke vollführen mussten, um nicht gar in den Rhein geblasen zu werden.

Auch bei dieser elften Auflage des Straßentheaterfestivals „Brückensensationen“, das einst anlässlich der kleinen Gartenschau „Grün 07“ aus der Taufe gehoben wurde, kann als Fazit gezogen werden: Claudius Beck und Brigitte Brügger beweisen stets von neuem, dass für dieses Genre ein ausgesprochen gutes Händchen haben.