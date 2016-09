Nachrichten-Ticker

16:52 Trotz Waffenruhe neue Gewalt in Syrien

Damaskus - Seit Montag gilt in Syrien eine Waffenruhe. Sie soll Hilfe für Notleidende in belagerten Gebieten ermöglichen. Doch die Lieferungen könnten sich durch neue Gewalt weiter verzögern: Trotz der Waffenruhe haben sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen im Osten der Hauptstadt Damaskus heftige Kämpfe geliefert. Die Kontrahenten gaben sich gegenseitig die Schuld für den Bruch der Waffenruhe. Rund 40 Lastwagen mit Hilfsgütern stehen seit Tagen an der Grenze zur Türkei bereit, haben aber bislang vom Regime kein grünes Licht bekommen.

16:50 Coop mit vergiftetem Marzipan erpresst - Schulen geräumt

Kiel - Wegen Marzipanherzen mit einer schädlichen Substanz und Drohungen eines Erpressers hat die Polizei drei Kieler Schulen gesperrt. In einer stundenlangen Durchsuchung fanden Spürhunde und Munitionsexperten laut Ermittlern aber nichts Gefährliches. Bei dem erpressten Unternehmen handelt es sich eigenen Angaben zufolge um die Einzelhandelskette Coop. Unbekannte drohten damit, weiterhin manipulierte Lebensmittel rund um Kieler Schulen zu verteilen, teilte Coop mit. Das Unternehmen habe umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet und stehe in engem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden.

16:02 Visegrad-Staaten fordern neue Einigung in Flüchtlingskrise

Warschau - Die Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn setzen auf eine neue Einigung in der Flüchtlingskrise, um das Vertrauen der Bürger in die EU zurückzugewinnen. Weitere Themen auf der Agenda beim informellen Gipfel in Bratislava seien Sicherheit und die Zukunft des gemeinsamen Marktes, zitierte die Nachrichtenagentur PAP aus einer Erklärung, die die Staaten in der slowakischen Hauptstadt gemeinsam vorstellen wollten. Dort beraten die Staats- und Regierungschefs von 27 EU-Staaten ohne die Briten über die Zukunft der EU nach dem Brexit-Votum vom Juni.

16:00 Über 120 Verfahren mit Syrien-Bezug bei Bundesanwaltschaft

Karlsruhe - Der Syrien-Krieg beschäftigt zunehmend auch die deutschen Strafverfolger. Bei der Bundesanwaltschaft laufen derzeit über 120 Verfahren gegen mehr als 170 Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Konflikt, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde auf Anfrage. Dabei gehe es unter anderem um die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Erst diese Woche wurden in Schleswig-Holstein drei mutmaßliche IS-Terroristen in einer Flüchtlingsunterkunft festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

14:50 Insolvenzverfahren über Unister Holding eröffnet

Leipzig - Das Amtsgericht Leipzig hat das Insolvenzverfahren über die Unister Holding GmbH eröffnet. Das teilte der bisherige vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther mit. Das Verfahren betreffe rund 75 Mitarbeiter. Er rechne damit, dass das Amtsgericht demnächst auch für den Großteil der übrigen Unister-Gesellschaften die Verfahren eröffne, sagte ein Sprecher. Der Geschäftsbetrieb laufe in vollem Umfang weiter. Die Gehälter der Mitarbeiter der Holding könnten weiter bezahlt werden.