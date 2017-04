Rheinfelden Zweifacher Mordversuch wohl vom Tisch

Rheinfelden / Freiburg (do). Wegen versuchten Mordes wird der 36-Jährige wohl nicht verurteilt werden, der am 18. Oktober in Rheinfelden mit dem Auto versucht hatte, seine ehemalige Freundin und deren neuen Freund zu überfahren (wir berichteten). Nach einer intensiven Beratung von Gericht, Staatsanwaltschaft und den Verteidigern von Angeklagtem und Nebenkläger sowie einer ausführlichen Erläuterung des psychiatrischen Sachverständigen gehen Staatsanwalt und der Verteidiger des Nebenklägers von versuchtem Totschlag in zwei Fällen aus, wie bei deren Plädoyers gestern deutlich wurde.

Neuer Freund tritt als Nebenkläger auf

Als Nebenkläger tritt der neue Freund der Frau auf, der bei der Tat schwerste Verletzungen erlitten hatte und zwei Tage in akuter Lebensgefahr schwebte. Lange Zeit in Anspruch nahm am gestrigen Verhandlungstag die Klärung der Frage von verminderter Schuldfähigkeit. Von ihr ist auch der Anwalt des Nebenklägers „ohne Wenn und Aber“ überzeugt.

Damit folgt er dem Sachverständigen, der beim Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung sieht, die ohne therapeutische Behandlung zu Wiederholungsfällen führen kann. Somit wird der Angeklagte sehr wahrscheinlich nach seiner Verurteilung eine Freiheitsstrafe in einem psychiatrischen Krankenhaus verbüßen. Auch sein Anwalt, der Karlsruher Strafverteidiger Marc Jüdt, wird hier den Plädoyers von Staatsanwalt und Nebenklagevertreter folgen, aber beim Strafmaß deutlich unter den zur Sprache gebrachten sieben Jahren liegen, wie er gestern der Presse erklärte.

Verteidiger hält Ex nur für bedingt glaubwürdig

Als gestern noch der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum stand, hatte Jüdt eine umfangreiche Liste mit Beweisanträgen vorgelegt, die eine Vernehmung von mindestens fünf weiteren Zeugen bedeutet hätte. Diese hätten unter anderem die Aussagen der Frau entkräften sollen, die Jüdt nur „bedingt“ für glaubwürdig hält. Er hatte sie am vergangenen Freitag drei Stunden lang befragt, unter anderem darüber, wie klar sie dem Angeklagten zu verstehen gegeben hätte, dass die Beziehung beendet sei. Nach dem Umschwenken der Anklage auf versuchten Totschlag zog Jüdt seine Anträge zurück.

Eine tragische Liebesbeziehung

Es gehe um die strafrechtlichen Konsequenzen einer für alle Beteiligten tragischen Liebesgeschichte, stellt Oberstaatsanwalt Rainer Hornung zu Beginn seines Plädoyers fest. Minutiös zeichnet er die Geschichte des Paares nach, das sich im März 2015 über das Internet kennengelernt hatte und bereits im Juni eine gemeinsame Wohnung in Zürich bewohnte, wo der Angeklagte als Logistiker arbeitete. Für Hornung – mit 36 Berufsjahren ein erfahrener Jurist – ist die Aussage des Mannes, bei der Frau habe es sich um die Liebe seines Lebens gehandelt, authentisch. Sie habe sich aber bald an seinen dominanten Charakterzügen gestört.

Den Wendepunkt sieht Hornung bereits zu Silvester 2015, als der Angeklagte seine Freundin zum ersten Mal schlägt und dann bis zum Nachmittag des Neujahrstages in der Einzimmerwohnung einsperrt. Sie reist darauf nach Rumänien zu ihrer Mutter, um Abstand zu gewinnen. Im Februar ist sie wieder bei ihm in Zürich. Er finanziert ihr einen teuren Sprachkurs in Hessen, besucht sie dort bis zu viermal pro Woche.

Später findet sie eine Arbeitsstelle in Rheinfelden, will die Beziehung beenden, hat aber offenbar nicht die Kraft, ihm das deutlich zu vermitteln. Am 11. September lauert er ihr in ihrer neuen Wohnung auf, die Situation eskaliert erneut, und sie erleidet Rippenbrüche und Hämatome. Daraufhin rät ihr der neue Freund zur Anzeige, was ein Annäherungsverbot zur Folge hat. Die amtliche Mitteilung davon erhält der Angeklagte von seiner Ex-Freundin als Kopie über WhatsApp.

Angeklagter bittet um Unterredung

Im Oktober schickt er ihr über WhatsApp die Bitte, nochmal mit ihm zu reden, worauf er keine Antwort erhält. Zwei Tage später dann sitzt er im Auto in der Nähe des Personaleingangs ihrer Arbeitsstelle und wartet auf sie. Als er sie mit dem neuen Mann herauskommen sieht, rastet er aus und tritt aufs Gaspedal. Der genau rekonstruierte Hergang der Attacke, die erst als unschlüssiges langsames Anrollen beginnt, lässt nach Hornung den Schluss zu, dass es hier weder um eine langfristig geplante Aktion noch um den Abbau eines Affektstaus gegangen ist. Was dann passierte, ist bekannt.

„Sie haben Glück gehabt, dass alles nicht noch viel schlimmer gekommen ist und es am Ende keine Toten gegeben hat“, wendet sich Hornung an den Angeklagten. Für ihn sprechen laut Hornung ein bis auf ein Verkehrsdelikt straffreies Personalregister sowie seine in der Hauptverhandlung bekundete Einsicht und Entschuldigung. Auch dass das Opfer trotz seiner schweren Verletzungen heute wieder weitgehend gesund ist und auch nicht unter psychischen Beeinträchtigungen leidet, fällt positiv ins Gewicht.

Aggressive Vorgeschichte nicht außer Acht lassen

Aber die „aggressive Vorgeschichte“ dürfe man nicht außer Acht lassen, ebenso wenig die Tatsache, dass zwei Menschen in Lebensgefahr gebracht wurden. Und da ist auch noch der Vorwurf eines „qualifizierten, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“.

Das wird sich auf die Länge des zu erwartenden Fahrverbotes auswirken. Hornung hält eine Verringerung des Strafrahmens für angebracht und plädiert auf eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Heute soll in diesem Fall das Urteil gesprochen werden (wir werden berichten).