Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Sie spielen mit Geschlechterklischees und gehen mit Sprachwitz, Selbstironie und eingängigen Songs ans Eingemachte, pardon Zweigemachte. Schließlich sind sie ja ein Duo, nämlich „Faltsch Wagoni“. Schon mehr als 30 Jahre sind sie als Künstlerpaar auf den Bühnen unterwegs. Sie singen, texten, streiten, beaten und gebärden sich in einem Mix von Kabarett, Sprache, Sinn und Nonsens. Sie, das sind Silvana und Thomas Prosperi aus dem Stuttgarter Raum, die inzwischen als langlebigstes Künstlerpaar der deutschen Kleinkunstszene gelten. Jetzt waren sie mit ihrem neuen Programm „Ladies first – Männer Förster“ in Rheinfelden zu Gast.

Knapp zwei Stunden lang entspannt sich ein Paar-Cours im Spannungsfeld von Liebe und Politik. Frei nach der Devise: Vorurteile sind zu schön, um nicht wahr zu sein, jonglieren „Faltsch Wagoni“ genussvoll auf dem nicht ungefährlichen Grat zwischen Klischee und Negligé sowie auf der anderen Seite Anmache und Fertigmache. Die Dame von Welt weiß, was die Welt an ihr hat, der Mann träumt von Motorsäge und Jagdrevier. Frauen sind anders, Männer sowieso, das ist das Spannungsfeld.

Streitkultur ist Teil ihres Alltags und ihres Programms. Sie nehmen sich auf den Arm und in den Arm. Und alles wird übertrieben wörtlich genommen und auf die Spitze getrieben. Ein Wort gibt das andere, alles wird auf die Waagschale gelegt. Spitzfindigkeiten und Wortklaubereien geraten dabei mitunter aber zu einer zähen Angelegenheit. Oftmals sich einer eher geschwollenen Sprache bedienend, gleitet der eine oder andere Sinn-und-Unsinns-Dialog schon ins Nervige ab, wirkt ein wenig langatmig und daher mitunter schwer verdaulich.

Eines muss man „Faltsch Wagoni“ (Der Name stammt aus der Anfangszeit der beiden Künstler, als sie in einem romantischen Zirkuswagen lebten und sich in ihrem „Wagoni“ dabei wie die „fal(t)schen“ Nomaden fühlten) aber lassen: Der Kampf der Geschlechter geht hier in eine neue, entscheidende Runde, bei der es keine Sieger und keine Verlierer gibt. Sie interpretieren die Themen des Lebens und der Liebe. „Der Appetit kommt beim Essen und nimmt zu an den Finessen“, skandieren sie und wissen nur zu genau, dass „die Liebe kein Linienbus ist, der fahrplanmäßig verkehrt“.

Dann wiederum geht es gegen den Ernst des Lebens, der „sich immer und überall voranrackert“. Das Künstlerduo lebt die gemeinsamen Leidenschaften aus: die Lust am ironischen Spiel mit Geschlechterrollen sowie am kreativen Spiel mit Sprache und Musik. Als Rhythmus-Poeten, das heißt er an der Gitarre und sie am Cajon und am Mikrofon, meistern sie in alles in allem unterhaltsamer Weise die sensible Gratwanderung zwischen Sinn und Unsinn der Sprache und des Seins.