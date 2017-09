Rheinland-Pfalz Matthias Brandt und Heino Ferch bekommen Roland-Filmpreise

05:15 Bundestagswahl: Mit wem regiert Merkel und wie stark wird die AfD?

Berlin - Die Wähler entscheiden heute über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages und damit über die nächste Regierung. Laut Umfragen gilt eine Bestätigung von Angela Merkel als Bundeskanzlerin trotz erwarteter Verluste für die Regierungskoalition als sicher. Politiker und Experten äußerten sich zudem besorgt darüber, dass die rechtsnationale AfD erstmals und als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen könnte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen zur Wahl auf. "Wer nicht wählt, lässt nur andere über die Zukunft unseres Landes entscheiden", warnte er in der "Bild am Sonntag".

04:50 Französischer Senat wird zum Teil neu besetzt

04:50 Berlin-Marathon: Trio auf Weltrekordjagd

04:02 Trump stellt Atomabkommen erneut infrage

Teheran - Nach dem iranischen Test einer Mittelstreckenrakete hat US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit der Islamischen Republik erneut infrage gestellt. "Der Iran hat gerade eine ballistische Rakete getestet, die in der Lage ist, Israel zu erreichen. Sie arbeiten auch mit Nordkorea zusammen. Mit unserem Abkommen ist es nicht weit her!", sagte Trump bei Twitter. Ungeachtet amerikanischer Drohungen hatte der Iran nach eigenen Angaben eine Rakete mit 2000 Kilometern Reichweite getestet. Der Flugkörper kann nach iranischen Medienangaben mehrere Sprengköpfe tragen.

03:48 Mann bei Streit in Asylunterkunft getötet

Eggenfelden - Bei einem Streit in einer Asylunterkunft im niederbayerischen Eggenfelden ist ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Der Ukrainer wohnte mit einem 47-Jährigen aus Kasachstan in einem Zimmer, wie die Polizei mitteilte. Am Vormittag sei es zwischen den Männern zum Streit gekommen. Dabei sei der 28-Jährige durch seinen Zimmergenossen so schwer verletzt worden, dass er noch in der Unterkunft starb. Der 47-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.