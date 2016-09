Nachrichten-Ticker

10:29 Kämpfe in Syrien gehen kurz vor der Waffenruhe weiter

Damaskus - Wenige Stunden vor einer vereinbarten Waffenruhe gehen die Kämpfe in Syrien unvermindert weiter. Besonders um die nordsyrische Metropole Aleppo habe es heftige Gefechte gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Kampfflugzeuge flogen demnach zahlreiche Angriffe. Auch in der Provinz Idlib und nahe der Hauptstadt Damaskus hätten Kampfjets Angriffe geflogen. Die Feuerpause soll zur Zeit des Sonnenuntergangs am Abend in Kraft treten.

10:28 Oppositionelle schaffen Sprung in weißrussisches Parlament

Minsk - Bei der Wahl im autoritären Weißrussland haben erstmals seit zwölf Jahren Oppositionelle den Sprung ins Parlament geschafft. In Minsk sei nach vorläufigen Ergebnissen mit Anna Kanopazkaja von der Vereinigten Bürgerpartei eine Oppositionsvertreterin gewählt worden, hieß es von der Wahlleitung. Kanopazkaja hatte im Wahlkampf Kritik an der Regierung geübt und den Bau von mehr Schulen gefordert. Beobachter werten ihre Wahl als Zeichen für eine Kooperationsbereitschaft von Machthaber Lukaschenko mit dem Westen.

10:26 Die meisten Vermieter ignorieren laut Mieterbund Mietpreisbremse

Berlin - Die Mehrzahl der Vermieter in den großen Städten schert sich nach Untersuchungen für den Deutschen Mieterbund nicht um die Mietpreisbremse. Nach Inkrafttreten des Gesetzes lagen demnach in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt zwischen 67 und 95 Prozent der Angebote über den entsprechenden Obergrenzen - durchschnittlich um 30 bis 50 Prozent. Die meisten Mieter gingen gegen die überhöhten Mieten nicht vor. An der Kluft zwischen der Vergleichsmiete und dem, was Vermieter verlangen, habe die Mietpreisbremse nichts geändert.

09:41 China und Russland beginnen Manöver im Südchinesischen Meer

Peking - China hat erstmals mit Russland ein gemeinsames Manöver im umstrittenen Südchinesischen Meer begonnen. An der einwöchigen Übung nehmen außer Kriegsschiffen und U-Booten auch Helikopter und Amphibien-Einheiten teil, mit denen die "Verteidigung von Inseln" und "offensive" Aktionen eingeübt werden sollen. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Lage im Südchinesischen Meer ist angespannt, weil sich China dort mit mehreren Nachbarn um Gebietsansprüche streitet.

09:25 Waffenruhe in Syrien soll zum Sonnenuntergang beginnen

Damaskus - Im Syrien startet heute ein erneuter Anlauf für Frieden. Zum Sonnenuntergang, also etwa 17.45 Uhr unserer Zeit, sollen die Waffen schweigen. Die Außenminister der USA und Russlands hatten den Plan am Samstag vorgestellt. Er soll die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen beenden und Hilfslieferungen an die Zivilisten in belagerten Gebieten des Landes zulassen. Falls die Feuerpause sieben Tage hält, wollen Washington und Moskau gemeinsam gegen die Dschihadisten der Terrormiliz IS vorgehen.