Ringen Beim KSV läuft alles dagegen

Von Mirko Bähr

Für den KSV Rheinfelden ist im zweiten Oberrhein-Derby in dieser Regionalliga-Saison alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Dagegen präsentierte sich die WKG Weitenau-Wieslet beim deutlichen 20:13 voll auf der Höhe. „Das war schwach. Ich bin einfach nur sprachlos“, ließ ein bedienter Gästecoach Sascha Oswald wissen.

Steinen-Höllstein. Ein Satz mit x, das war wohl nix! Die Rheinfelder hatten schon beim Wiegen für ungläubige Blicke gesorgt, als der 84,7 Kilogramm schwere Hayk Hernandez Perez im 80 kg-Freistil-Duell gegen Alex Asal aufkreuzte und Murat Argin mit seinen 79,7 Kilogramm in der 86 kg-Greco gegen Jonas Dürr antreten sollte.

Waren die KSV-Verantwortlichen schlicht in der Zeile verkommen? Ein echter Fauxpas im Derby also? Oswald ließ nach dem Kampf wissen, dass Perez angeschlagen gewesen sei und man nichts riskieren habe wollen. Argin sollte es dann in seiner Stilart versuchen. Allerdings zeigte ihm Jonas Dürr, wer der Herr im Hause war. Der WKG-Mann war fitter, voll konzentriert und ließ sich auch von den Flausen des Gegners nicht aus dem Konzept bringen. 8:2 hieß es am Ende für Dürr.

Dessen Bruder Simon musste mit einer Syndesmoseband-Verletzung passen. Und so war für Oswald beim Blick auf die Aufstellung auch viel mehr drin gewesen. „Keiner hat seine Leistung abgerufen. Unser Konzept, für einander da zu sein, ist nicht aufgegangen. Wir hätten rückwärts aufstellen können, es hätte nichts geändert. Auf dem Papier waren wir besser, auf der Matte nicht.“

Hier hatte die WKG enorme Fitness-Vorteile. „Das ist ja auch unser Plus“, so Marc Viardot. Er und David Muller hatten in der Teambesprechung deutlich gemacht, dass es im Derby zum Sieg reichen müsse.

Dass es dann soweit kam lag in erster Linie an Zorhab Orhanian (66 kg-Freistil), der Vincent von Czenstkowski mit 10:1 abkochte und drei Teampunkte heim brachte. Dasselbe galt für Dennis Kronenberger (71 kg-Greco), der den weiteren Schlüsselkampf gegen Fabian Wepfer mit 8:0 für sich entschied. Kronenberger rückte für Simon Dürr in den Kader.

Michael Herzog (130 kg-Greco) machte gegen Björn Bauser kurzen Prozess und siegte nach 1:58 Minuten technisch-überhöht. Alex Asal bekam kampflos weitere vier Zähler, wie auch Svetlin Shindov (57 kg-Freistil), der jedoch gegen Patrick Hinderer nach 1:55 Minuten ein 16:0 eingefahren hatte.

Rheinfelden holte vier Mattensiege. Andrius Reisch (75 kg-Freistil) gegen den chancenlosen Marco Ruf und Vyacheslav Sugako (98 kg-Freistil) gegen den klar unterlegenen Denis Würger holten die Pflicht-Vierer, während Sulejman Ajeti (61 kg-Greco) gegen Maximilian Tröndlin mit 12:0 (drei Mannschaftszähler) die Oberhand behielt und Manuel Kingani (75 kg-Greco) gegen Stefan Kilchling einen 6:0-Sieg feierte.

Da war aber schon alles klar. Die WKG durfte bereits nach dem siebten Kampf jubeln. „Dieser Sieg war wichtig für die Moral“, so Viardot, der nach dem Wiegen noch Angst hatte, dass es trotz des „Polsters“ von vier Zählern nochmals eng werde. Das wäre im Sinne von Sascha Oswald gewesen. Aber: „Keiner hat das abgerufen, was er kann.“ Am Derbydruck könne es nicht gelegen haben, schließlich habe man das echte Derby gegen Adelhausen II ja schon hinter sich gebracht.

Dem KSV fehlte diesmal der Biss. Die Gastgeberwaren voll bei der Sache und sind nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.