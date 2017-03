Frankfurt/Oder (mib). Es geht um die Wurst: Deutschlands beste Juniorinnen und Junioren werden am kommenden Wochenende gesucht. Während der KSV Michelstadt die Deutsche Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren im freien Stil ausrichtet, sind die Greco-Spezialisten in Frankfurt/Oder gefordert.

Dort geht in der Schulsporthalle der amtierende Landesmeister Jonas Dürr auf die Matte. Der Ringer der WKG Weitenau-Wieslet tritt in der Gewichtsklasse bis 84 Kilogramm an. Maximilian Mond, der letztjährige A-Jugend-Meister, wird ebenfalls die Farben des Bezirk Oberrhein im östlichen Brandenburg vertreten. Der Griffkünstler der RG Hausen-Zell geht in der Gewichtsklasse bis 96 Kilogramm an den Start.

Nicht ganz soweit müssen die hiesigen Freistilringer reisen. Im Odenwald in Südhessen, genauer gesagt in Michelstadt, ist bei den Juniorinnen Johanna Meier von der WKG Weitenau-Wieslet gefordert. Sie geht bei den nationalen Titelkämpfen in der Klasse bis 51 Kilogramm an den Start. Ebenfalls im Einsatz: Europameisterin Elena Brugger vom TuS Adelhausen, die in der Klasse bis 55 Kilogramm antritt.

Bei den Junioren ist Johannes Voegele (TuS Adelhausen) mit von der Partie. Der letztjährige Meister bei den A-Junioren hat in der Klasse bis 60 Kilogramm gemeldet.