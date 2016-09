Zell-Gresgen (rom). Das erste Oberrhein-Derby in der diesjährigen Verbandsliga-Saison zwischen dem SV Gresgen und der RG Hausen-Zell II lockte am Samstag über 150 Zuschauer in den Zeller Ortsteil. Auch wenn nach dem achten Kampf bereits der Sieg der Gäste feststand, boten die Ringer bis zum Schluss attraktive und faire Kämpfe. Am Ende siegte die RG-Reserve deutlich mit 22:6. Mitreißend war der Schlagabtausch zwischen Daniel Wimberger (Gresgen) und Patrick Sutter in der 75-Kilogramm-Freistilklasse. Wimberger siegte am Ende knapp mit 13:12-Punkten. Greco-Leichtgewichtler Jan Braun (Gresgen) wurde in der zweiten Runde von Heiner Schmittel durch eine Konteraktion geschultert. Zum Auftakt besiegte RG-Ringer Johann Schmittel (57 kg, Freistil) Alberto Di Martino technisch-überhöht. Im Schwergewicht revanchierte sich der Gresgener Markus Eichin für die Niederlage an den Bezirksmeisterschaften und siegte gegen Marius Weißer 3:1. Den einzigen „Vierer“ für die Gastgeber landete Emanuele Di Martino kampflos, da die Gäste nur zu neunt antraten. Mit einer Serie von Beinschrauben punktete David Affutu-Nartey (98 kg) technisch-überhöht gegen den lange verletzten Gresgener Fabian Schmid. RG-Freistil­leichtgewichtler Florin Trifan schulterte Abdelali Boudoukha (Gresgen) schon nach wenigen Sekunden Kampfzeit. Mit den 4:2-Gastsiegen von Maximilian Mond (gegen Matthias Hanke, 86 kg Greco) und Daniel Götz (gegen Manuel Berger, 86 kg Freistil) sowie dem Schultersieg von Simon Waßmer (75 kg Greco) gegen Martin Fricker war der RG-Kantersieg perfekt. Der WKG Weitenau-Wieslet II gelang bei der RKG Freiburg 2000 II der zweite Saisonsieg. „Eine super Mannschaftsleistung der Jungs. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt“, fasst ein stolzer WKG-Trainer Marc Viardot die Begegnung am Sonntag zusammen. Mit je drei „Vierern“ und fünf Siegen sahen die 200 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Am Ende entschieden wenige Punkte. Für Viardot war gleich zu Beginn schon Maximilian Tröndlin (57kg, Freistil) einer der Matchwinner. Gehandicapt durch eine Knieverletzung, schaffte er dennoch das Gewicht abzukochen, sollte aber dann nicht kämpfen. Der motivierte Nachwuchsringer testete sich anschließend aus und erkämpfte ein 10:10, das auf Grund einer großen Wertung mit 1:0 für Freiburg gewertet wurde und die WKG im Rennen hielt.