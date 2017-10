Ringen Derby mit offenem Ausgang

23:31 Verfassungsgericht untersagt katalanische Parlamentssitzung

Madrid - Das spanische Verfassungsgericht hat im Streit um die von Katalonien gewünschte Unabhängigkeit eine vermutlich entscheidende Sitzung des Regionalparlamentes untersagt. Es war erwartet worden, dass das katalanische Parlament am Montag die Unabhängigkeit von Spanien erklären wollte. Die Sozialisten in Katalonien, strikte Gegner einer Unabhängigkeit, hatten Beschwerde gegen die Parlamentssitzung eingereicht. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy lehnt bislang jeden Dialog ab.

23:14 DFB-Elf sichert sich WM-Ticket durch 3:1 in Belfast

Belfast - Deutschland hat sich mit einem 3:1 gegen Nordirland das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Für Deutschland trafen Sebastian Rudy , Sandro Wagner und Joshua Kimmich. Die DFB-Auswahl hat nach neun Spielen die Maximalausbeute von 27 Punkten auf dem Konto. Im abschließenden Gruppenspiel geht es am Sonntag in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan. Die WM findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland statt.

22:49 Geheimdienstchefs erstmals in öffentlicher Sitzung befragt

22:36 Sieben Tote durch Sturmtief "Xavier"

Berlin - Mindestens sieben Menschen sind durch das Sturmtief "Xavier" über Nord- und Ostdeutschland ums Leben gekommen. In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Und auch die Hamburger Feuerwehr forderte die Menschen zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Tausende Menschen in mehreren Großstädten hatten zeitweise Probleme, von der Arbeit oder der Schule nach Hause zu kommen, weil Busse und Bahnen nicht fuhren. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr im Norden teils ein.

22:35 Deutschland qualifiziert sich für Fußball-WM in Russland

Belfast - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich den Sieg in Gruppe C durch ein 3:1 gegen Nordirland in Belfast.