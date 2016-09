In der vergangenen Saison holten sich die „jungen Wilden“ des TuS Adelhausen II den Titel in der Regionalliga. Der Titelverteidiger geht mit einem neuen Verantwortlichen am Mattenrand in die Saison. Thomas Weber, in der vergangenen Saison noch neben Florian Philipp als Coach der Ersten tätig, hat die Nachfolge des Duos Axel Grether/Nico Gogiltan angetreten. Die Lage" Die Vorbereitung war super. Nun freuen wir uns auf den Saisonstart, insbesondere auch deshalb, weil ja gleich das Derby gegen die RG Hausen-Zell ansteht. Da sind die Jungs natürlich bis in die Haarspitzen motiviert. Die Liga" Die präsentiert sich sicherlich wieder sehr ausgeglichen. Hier muss man auch abwarten, wie die Neuverpflichtungen der Vereine einschlagen. Die Frage, die sich stellen wird, ist einmal mehr, wer am Ende in die 2. Bundesliga aufsteigen will. Zuletzt hatten die Vereine nicht so wirklich Interesse daran. Nur Nendingen II und wir müssen am Ende nicht aufsteigen, die anderen aber schon. Das könnte natürlich die Ergebnisse etwas verfälschen. Die Favoriten" Nendingen II gehört immer wieder zu den Kandidaten, wir aber sicherlich auch. Einen absoluten Topfavoriten sehe ich aber keinen. Das Ziel " Wenn wir im Vollbesitz unserer Kräfte und von Verletzungen verschont bleiben, werden wir oben ein Wörtchen mitreden. Unsere jungen Talente haben sich alle weiterentwickelt und weiterhin den Vorwärtsgang eingelegt. Die Neuen" Pascal Ruh ist neu dabei. Eine Lücke wurde zudem im Schwergewicht geschlossen. Neu bei uns im Kader ist der Rumäne Geani-Nicuson Ioniti. Ein netter Kerl, der einen fitten Eindruck hinterlässt. Jetzt gilt es, wie er sich im Kampf anstellt. Der Auftakt" Das erste Derby steht am Samstag, 20 Uhr, an. Die Zeller werden genauso motiviert auf die Matte gehen wie wir. Vielleicht sind sie sogar noch motivierter, weil sie dieses Duell endlich wieder einmal gewinnen wollen. Sie werden alles daran setzen, die stärkste Formation zu bringen. Es wird eine enge Geschichte. Ich wünsche mir natürlich einen Sieg. Ich denke auch, dass der drin ist, denn ich glaube an die Stärke unserer Mannschaft. n Das Interview führte Mirko Bähr