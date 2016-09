Eine Trainingseinheit absolvierte die RG Hausen-Zell auf dem Schrottplatz. Auf den Putz könnte das Team um das Trainerduo Adrian „Bubi“ Recorean und Florian Hassler auch in der anstehenden Regionalliga-Saison hauen. Den Kombinierten wird von der Konkurrenz durchaus ein Platz im Vorderfeld der Tabelle zugetraut. Unser Sportredakteur Mirko Bähr hat sich mit RG-Coach Adrian Recorean unterhalten. Die Lage" Alle Mann sind fit. Wir haben Anfang Juni mit der Vorbereitung angefangen und wie ich finde, ist es ganz gut gelaufen. Gott sei Dank ist niemand verletzt. Wir müssen ja gleich zu Beginn beim TuS Adelhausen II ran. Die Liga" Viele Teams verfügen über ein annähernd gleiches Niveau. Es wird spannend. Einige Ringer in dieser Regionalliga haben bei den Olympischen Spielen gerungen. Es fällt mir schwer zu prognostizieren, wer am Ende das Rennen an der Tabellenspitze macht und wer am Ende absteigen musst. Die Favoriten" Zu diesem Kreis gehört sicherlich der TuS Adelhausen II als Titelverteidiger, aber auch der VfL Neckargartach und Reilingen/Hockenheim verfügen über einen namhaften Kader. Aber man weiß ja nie, mit welchem Team sie antreten werden. Das Ziel" Wir wollen im Mittelfeld landen, Vierter, Fünfter oder Sechster werden. Wenn wir am Ende besser da stehen, dann hätten wir natürlich nichts dagegen. Wir haben viele junge Ringer im Team, die Erfahrung sammeln müssen, gerade in den leichten Gewichtsklassen. Die Neuen" Vom SV Germania Weingarten haben wir RG Eric Ritter loseisen können. Der Greco-Mann wird in der 75 kg-Klasse zum Einsatz kommen. Mit Valentin Götz, Matthias Philipp und dem zuletzt lange verletzten Simon Waßmer kehren zudem alte Bekannte in den Kader zurück. Der Auftakt" Wir fahren gleich zum Derby am Samstag (20 Uhr) auf den Dinkelberg. Natürlich wollen wir gewinnen. Die Chancen stehen bei 50:50. Einen Sieger vorauszusehen, das ist schwierig. Entscheidend ist sicherlich auch die Tagesform. Wir müssen schauen, dass nicht gleich von Beginn an alles gegen uns läuft. Ich erwarte von allen Ringern, dass sie 100 Prozent geben. Klar ist, dass Alin Alexuc-Ciuariu uns zur Verfügung steht. Mal schauen, wie er nach seiner Olympia-Teilnahme drauf ist. Er ist Fünfter geworden. Er hat zwar eine Medaille knapp verpasst, aber ein richtig gutes Turnier gerungen.