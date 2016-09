Nachrichten-Ticker

22:15 IS schreibt sich Messerattacke in Minnesota zu

Washington - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich eine Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota zugeschrieben. Am Abend hatte ein Mann neun Menschen verletzt, bevor er von einem Polizisten getötet wurde. Ein FBI-Vertreter erklärte zunächst lediglich, der Vorfall werde als möglicher Terrorakt untersucht. Das Motiv sei noch unklar, sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Täter wurde zwar identifiziert, aber sein Name vorläufig zurückgehalten.

22:09 Unions-Politiker warnen vor Linksbündnis im Bund

Berlin - Angesichts einer möglichen rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin haben führende Unionspolitiker vor einem Linksbündnis im Bund gewarnt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Abend in der "Berliner Runde" im ZDF: "Es geht darum, Rot und Grün zum Schwur zu verpflichten, dass sie kein Linksbündnis eingehen." Sein CDU-Kollege Peter Tauber betonte: "Es gilt, eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern." Die Union werde 2017 dafür kämpfen, dass ohne CDU/CSU keine Regierung gebildet werden könne.

21:16 Medwedew: "Wir haben gewonnen"

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew haben am Abend den absehbaren Wahlsieg der Kremlpartei Geeintes Russland gefeiert. Wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale tauchten sie demonstrativ gemeinsam in der Parteizentrale in Moskau auf. "Man kann mutig sagen: Unsere Partei hat gewonnen", sagte Medwedew als Vorsitzender und Spitzenkandidat von Geeintes Russland. Nachwahlbefragungen sahen die Regierungspartei zwischen 44 und 48 Prozent der Stimmen.

20:51 SPD und CDU stürzen bei Berlin-Wahl ab

Berlin - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin haben SPD und CDU historisch schlecht abgeschnitten und können ihre Koalition nicht fortsetzen. Die SPD kann weiter regieren, dafür muss sie sich aber zwei Partner suchen. Linke und Grüne lagen nach den Hochrechnungen fast gleichauf: Die Linken legten kräftig zu, die Grünen blieben unter ihrem Rekordergebnis von 2011. Beide Parteien stehen für ein Bündnis mit der SPD bereit. Die AfD setzte ihren Höhenflug fort und kam auf ein zweistelliges Ergebnis. Die FDP kehrt ins Parlament zurück, während die Piraten erwartungsgemäß rausfliegen.

20:27 Hochrechnungen: Linke zieht in Berlin an Grünen vorbei

Berlin - Die Linkspartei ist bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin an den Grünen vorbeigezogen. Die ARD sah die Linke in einer Hochrechnung um kurz vor 20.00 Uhr bei 15,6 Prozent und damit 0,2 Punkte vor den Grünen. Beim ZDF landete die Linkspartei mit ebenfalls 15,6 Prozent 0,1 Punkte vor den Grünen. Erste Hochrechnungen hatten die Grünen noch vor der Linken gesehen. Beide Parteien kommen für ein Dreier-Bündnis mit der SPD infrage. Somit könnte es aber eher Rot-Rot-Grün als Rot-Grün-Rot werden.