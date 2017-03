Lörrach (mib). Gleich vier Oberrhein-Vertreter werden in der kommenden Runde in der höchsten Liga des Bundeslandes auf Punktejagd gehen. In der Regionalliga Baden-Württemberg sind einmal mehr die Griffkünstler des TuS Adelhausen II, der RG Hausen-Zell und der WKG Weitenau-Wieslet vertreten. Hinzu kommt der Aufsteiger aus der Oberliga, der KSV Rheinfelden.

Der Startschuss für die neue Saison fällt für die zehn Mannschaften am 2. September. Zum Auftakt geht es für den TuS Adelhausen in heimischer Halle gegen den letztjährigen Bundesligisten KSV Schriesheim. Alle anderen drei Oberrhein-Klubs müssen in der Fremde ran.

Die RG Hausen-Zell muss sich gleich bei der RKG Reilingen-Hockenheim beweisen, während die WKG Weitenau-Wieslet beim AV Germania Sulgen zu Gast ist. Ebenfalls im Schwarzwald gibt Rheinfelden seine Premiere. Beim AB Aichhalden ist der Aufsteiger gleich richtig gefordert.

KSV hat drei Derbys nacheinander

Das erste Derby steigt am vierten Kampftag. Am 23. September stehen sich die WKG Weitenau-Wieslet und der KSV Rheinfelden gegenüber. Eine Woche später hat der KSV Heimrecht gegen die Gäste der RG Hausen-Zell. Und weil aller guten Dinge drei sind, bestreitet der Neuling am 3. Oktober auch noch das Rheinfelder Derby bei der TuS-Reserve.

Am 7. und am 14. Oktober kommt die WKG in den Genuss eines Oberrhein-Duells. Zunächst erwartet man die RG vor eigener Kulisse, ehe dann die kurze Reise nach Adelhausen ansteht. Zum Abschluss der Vorrunde hält der Terminplan dann die Auseinandersetzung zwischen der RG Hausen-Zell und Adelhausen II bereit.

Der letzte Kampftag der Saison 2017 geht am 16. Dezember über die Bühne.