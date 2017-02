Von Mirko Bähr

Nun ist die Katze aus dem Sack: Trainer Bernd Reichenbach kehrt auf den Dinkelberg zurück. Aus Ispringen bringt er den Sportlichen Leiter Alen Kovacevic und drei Mattenkünstler mit. Über diesen Wechsel wurde seit Wochen heftig spekuliert und diskutiert. Ringervorstand Aribert Gerbode und Cheftrainer Florian Philipp freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und neue Ideen.

Rheinfelden-Adelhausen. „Wir schauen positiv in die Zukunft“, meint Philipp. Nach den eher düsteren Überlegungen im Sommer 2016, als man sogar einen Rückzug nicht ausschließen konnte, herrscht bei den Ringern des TuS Adelhausen wieder Sonnenschein. Oder besser: Aufbruchsstimmung.

Der Grund ist einfach: Die Arbeit rund um den Kampfbetrieb in der Bundes- und Regionalliga wird wieder auf mehrere Schultern verteilt. Um den Sportlichen Bereich kümmert sich nun wieder ein Trio. Florian Philipp, der künftige Greco-Coach, bastelt ebenso fleißig am neuen Kader wie der neue Sportchef Alen Kovacevic und Bernd Reichenbach, der für die Freistil-Ringer verantwortlich zeichnet, sich bis März aber eine Auszeit gönnt.

„Die letzte Zeit mit dem Finaleinzug und dem Drumherum haben sehr an ihm gezehrt“, sagt Kovacevic. „Da waren viele Emotionen im Spiel, Bernd gibt ja immer 150 Prozent“. So auch im Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, als der KSV Ispringen gegen Weingarten nur knapp das Nachsehen hatte. „Von einer Niederlage würde ich nicht sprechen. Der Finaleinzug war für uns ein Erfolg. Klar, wir haben alles versucht, aber gegen diesen Gegner kann man auch mal verlieren“, erklärt der 28-jährige aus Kollnau.

„Mit Adelhausen wollen wir nun dieselben Ziele verfolgen. Mit überschaubareren finanziellen Mitteln wollen wir das Maximale erreichen. Das motiviert mich ungemein“, lässt Kovacevic wissen. Bei der Kaderplanung sei man sehr, sehr weit fortgeschritten. „Florian und ich arbeiten intensiv im Hintergrund.“ In zwei Gewichtsklassen sei man noch in der Entscheidungsfindung, sonst stehe der Kader schon, unterstreicht Philipp. Und weiter: „Wir arbeiten als Dreierteam, da will sich niemand in den Vordergrund drängeln. Hier geht es um die Sache.“

Der TuS soll wieder in ruhigere Fahrwässer geführt werden, sagt Gerbode. Der Zusammenhalt unter den Ringern aller Mannschaften soll besser werden, eine schlagkräftige Truppe will man beim TuS um die vielen eigenen Talente formieren. Gleich sechs TuS-Eigengewächse werden in der kommenden Runde die Chance erhalten, in der 1. Bundesliga ihr Können zu zeigen. Nachhaltigkeit sei laut Gerbode das Schlüsselwort.

Aus der sportlichen Leitung zurückgezogen hat sich indes Nicole Oswald, die dem Verein jedoch in anderer Form weiterhin zur Verfügung stehen wird. Mike Hofmann war ja bereits in der vergangenen Runde nicht mehr aktiv.

Kovacevic freut sich auf die neue Aufgabe: „Der Verein hat Tradition und einen enormen Zusammenhalt. Das ganze Dorf steht hinter den Ringern. Ich sehe da ein riesiges Potenzial, wir können etwas Großes aufbauen.“

Mit Freude blickt auch Philipp in die Zukunft: „Bernd Reichenbach hat 35 Jahre Trainerfahrung. Wir haben viele Ähnlichkeiten entdeckt. Noch dazu verfügt er über viele Kontakte.“

Der TuS Adelhausen ringt in der kommenden Runde bekanntlich unter der Regie des Deutschen Ringer-Bundes weiter. Drei Staffeln mit je sieben Teams bilden die Bundesliga. Für den TuS geht es unter anderem gegen die RKG Freiburg 2000, Urloffen und Triberg. „Das ist doch eine attraktive Gruppe“, meint Gerbode. Ziel ist es, am Ende die Playoff-Runde zu erreichen.