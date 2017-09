Ringen Gegner wird ernst genommen

Rheinfelden-Adelhausen (mib). Durchaus zufrieden blickt Thomas Weber, Coach des Regionalligisten TuS Adelhausen II, auf das Start-Wochenende zurück. Drei Zähler aus zwei Begegnungen: Das ist in Ordnung, auch wenn er findet, dass man beim Remis gegen Schriesheim durchaus Zähler liegen lassen habe. Jedoch lobt er auch die „tolle Moral“ von Pascal Ruh, der im letzten Kampf noch das Unentschieden sicherte.

Der dritte Heimkampf in Folge geht am Sonntag, 14 Uhr, über die Bühne. Dann gastiert die RKG Reilingen-Hockenheim auf dem Dinkelberg. „Die haben gute Leute drin“, sagt Weber, so dass man den Gegner „ernst“ nehme und mit unveränderter Aufstellung antrete.

Zsolt Berki fehlt dem TuS II unterdessen weiter. Die schwere Knieverletzung ist noch nicht auskuriert. David Jancso vertritt ihn jedoch ebenbürtig. „Wichtig ist, dass Berki dann in der Rückrunde in der 66 kg-Greco-Klasse mit von der Partie ist. Da ist er eine echte Maschine“, lässt Weber wissen.

Imponiert hat ihm am vergangenen Wochenende der Auftritt des Stadtrivalen KSV Rheinfelden. „Als die mit dem Bus ankamen, wusste ich, dass die heiß sind“, so der TuS-Trainer. Die Rheinfelder seien, auch wenn man die knappe Pleite in Achhalden betrachtet, schon angekommen in der neuen Liga.