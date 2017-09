Ringen Gresgen lässt es in der Wiesentalhalle krachen

Steinen-Höllstein (mib/lu). Lange Gesichter bei der WKG-Reserve und der RG Hausen-Zell II, während beim SV Gresgen nach dem Derbysieg eine gelöste Stimmung in der Kabine herrschte. Deutlich mit 25:10 hatten die Jungs aus dem Zeller Bergland in Steinen-Höllstein die Oberhand behalten. Mit 11:26 ging unterdessen der Heimkampf der RG-Reserve gegen den ASV Vörstetten in die Binsen.

„Wir hatten uns mehr ausgerechnet, und es war auch mehr drin. Wir sind enttäuscht“, redete Marc Viardot, der Coach der WKG, nicht um den heißen Brei herum. Aber es lief einfach nicht rund. Schon die Schulterniederlage von Michael Butzer (130 kg-Greco) gegen Markus Eichin nach 2:29 Minuten ließ Böses erahnen. „Er hat sich über zwei Minuten an die Marschroute gehalten, war gut im Kampf. Dann will er es selbst probieren“, erklärt Viardot.

Weil auch die auf dem Papier eher ausgeglichenen Duelle allesamt an Gresgen gingen, war für die WKG II vor den eigenen Fans nichts zu holen. Timo Streule (71 kg-Greco) unterlag Jan Braun mit 5:15, Fabian Weniger (80 kg-Freistil) hatte ebenfalls nichts zu bestellen gegen Maximilian Mauerer, und auch Luca Köpfer (75 kg-Freistil) erwischte einen schwarzen Tag. Daniel Wimberger dagegen trumpfte mächtig auf und legte seinen Gegenüber beim Stand von 10:0 nach 5:12 Minuten sogar noch auf die Schultern.

Das war das i-Tüpfelchen beim SVG-Auswärtssieg. Wie bereits berichtet, gingen sieben Mattenduelle an die Gäste. Was die Gresgener Fans natürlich lautstark feierten. „Wir waren konzentriert bei der Sache, haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, ließ denn auch ein glücklicher Co-Trainer Axel Sutter wissen. „Wir haben als Mannschaft überzeugt.“ Das wird auch Chefcoach Axel Grether entsprechend erfreut zur Kenntnis genommen haben. Der weilte bei der Hochzeit seiner Tochter und wurde natürlich über das Ergebnis informiert. „Gresgen war einen Tick besser, hat eine Super-Teamleistung an den Tag gegelegt“, zollte auch Viardot Respekt.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto rangiert der SVG nun nach vier Kämpfen auf dem fünften Rang, direkt dahinter folgen mit einem Sieg und drei Niederlagen die RG-Reserve und die WKG Weitenau-Wieslet II.

Nichts zu erben gab es für die RG Hausen-Zell II im Heimkampf gegen den ASV Vörstellen.

„Die waren einfach zu stark für uns“, kommentierte kurz und knapp RG-Trainer Florian Hassler die 11:26-Heimpleite gegen den ASV Vörstetten. Ohnehin nur zu neunt angetreten, zumal in der 57 kg-Klasse kein Ringer aufgeboten wurde, geriet die Staffel aus dem Wiesental schnell auf die Verliererstraße. Die volle Punktzahl holten lediglich Florin Trifan (61 kg Greco) und Patrick Sutter (80 kg Freistil), der kurz vor Schluss einen Schultersieg landete. Drei Zähler fuhr schließlich Jörg Denner (75 kg, Freistil) durch einen 9:0-Punktsieg ein.