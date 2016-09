Keinen allzu guten Start haben die hiesigen drei Vertreter in der Ringer-Verbandsliga hingelegt. Die WKG Weitenau-Wieslet war bei Olympia Schiltigheim beim 5:27 absolut chancenlos und die RG Hausen-Zell II verlor mit 14:21 bei der RKG Freiburg 2000 II. Lediglich der SV Gresgen nutze seinen Heimvorteil und gewann knapp mit 18:17 gegen Aufsteiger KSV Allensbach. Von Gerd Lustig Lörrach. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, diese beiden Punkte für den Klassenerhalt haben wir jetzt schon einmal“, freute sich Schwergewichtler Markus Eichin, der für den noch urlaubenden Trainer Axel Grether das Team des SV Gresgen coachte. Er, der selbst mit einem Schultersieg vier Mannschaftspunkte beisteuerte, sah eine gute Teamleistung. Nach Siegen von Eichin, Emanuele Di Martino, Maximilian Maurer (kampflos), Abdelali Boudoukha und Matthias Hanke und einer 18:4-Führung hatten es die Gastgeber aber noch einmal mächtig spannend gemacht. Nach Niederlagen von Daniel Wimberger, Jan Braun und Manuel Berger waren die Gäste vor dem letzten Kampf bis auf vier Zähler herangekommen. Fricker beißt sich durch und gibt nur Dreier ab Und dann sah es einige Zeit auch danach aus, dass Martin Fricker die Höchstpunktzahl abgeben würde. Nach gut zwei Minuten lag er bereits mit 1:14 im Rückstand. Doch der 75 kg-Greco-Mann fightete bis zur allerletzten Sekunde und gab letztlich nur drei Punkte ab, sodass es zum knappen Erfolg für Gresgen reichte. Dass es tatsächlich noch mal eine enge Kiste wurde, lag auch an Jan Braun. Der 66 kg-Greco-Mann hatte bis gut viereinhalb Minuten vor dem Schlussgong noch mit 10:9 geführt, ließ sich dann aber von seinem Gegner schultern. „Na ja, das war eigentlich nicht eingeplant“, hatte es Markus Eichin jedoch schnell abgehakt. Auf verlorenem Posten stand die WKG Weitenau-Wieslet II im Elsass bei Olympia Schiltigheim II. Lediglich Max Tröndlin (57 kg-Freistil) und Denis Würger (86 kg-Freistil) gewannen ihre Kämpfe an diesem Abend. Noch ganz gut aus der Affäre gezogen haben sich zudem Benny Vogt (66 kg-Greco) und Simon Leisinger (61 kg-Greco). Nur Max Tröndlin und Denis Würger gewinnen Alle anderen Gästeringer unterlagen zum Saisonauftakt mit 0:4, sodass es am Ende 27:5 für Schiltigheim hieß. Nur zu Neunt angetreten (die 57 kg-Freistil-Klasse blieb unbesetzt), war auch für die RG Hausen-Zell II beim 14:21 bei der RGK Freiburg 2000 II nichts zu holen. Alle Duelle endeten ziemlich eindeutig. Lediglich Routinier Florin Trifan (66 kg-Freistil) konnte in seinem Duell „nur“ zwei Mannschaftspunkte für die Regionalliga-Reserve einfahren. Weitere Zähler und volle Punktzahlen für die RG Hausen-Zell II holten Valentin Götz, Patrick Sutter und Simon Waßmer. Johann Schmittel verliert sein Duell mit 16:21 Eventuell wäre bei Johann Schmittels 0:2-Niederlage (61 kg-Greco) mehr drin gewesen. Er lieferte sich in der Festhalle von Freiburg- St.-Georgen den heißesten Kampf des Abends gegen Marcel Osaby und musste sich nach sechs actionreichen Minuten mit 16:21-Punkten geschlagen geben.