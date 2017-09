Ringen Heimsieg ohne großen Glanz

Von Gerd Lustig

Einen gelungenen Start in die neue dreigeteilte Ringer-Bundesliga hat der TuS Adelhausen hingelegt. Zum Auftakt der Saison in der Staffel Südwest gewann das Team der beiden Trainer Ralf Reichenbach und Florian Philipp gegen den nur mit neun Aktiven angetretenen ASV Urloffen überlegen mit 23:10.

Rheinfelden-Adelhausen. Im Vorfeld der Saisonpremiere hegten die Verantwortlichen indes einige Bedenken. Grund: Verletzungen und einige angeschlagene Ringer. Marcel Ewald (57 kg Freistil) laboriert derzeit an einem Muskelabriss und wird wohl fast die ganze Saison ausfallen. Sascha Keller (75 kg Greco) konnte sich lediglich in den Dienst der Mannschaft und auf die Matte stellen, kassierte so nach vier Sekunden eine Schulterniederlage.

Und auch Alexander Semisorow (66 kg-Freistil) ging angeschlagen in sein Mattenduell. Er holte aber immerhin zwei Zähler gegen Luca Megerle. „Und ansonsten ist absoluter Verlass auf unsere altgedienten Ringer, wie Angelov, Schneider und Janecic“, freute sich TuS-Vorsitzender Aribert Gerbode, der fürs Interview für die lange Zeit noch in der Kabine gebliebenen Coaches eingesprungen war, nach dem klaren Gesamterfolg vor rund 400 Zuschauern in der Sparkassenarena auf dem Dinkelberg.

Am Ende 13 Punkte Differenz, das sei schon ein ordentliches Polster. „In Bestbesetzung wäre der Sieg bestimmt noch höher ausgefallen“, glaubt Gerbode.

Für kurze Zeit gab es aber schon lange Gesichter auf dem Dinkelberg. Denn nach zwei Kämpfen zeigte die Anzeigetafel ein 0:6 aus Sicht der Gastgeber. So war Joannes Voegele (57 kg -Freistil) dem um ein Jahr jüngeren Urloffener Nico Megerle nicht gewachsen, musste zwei Zähler abgeben. Und Schwergewichtler Christian John ließ sich beim Punktestand von 3:3 nach 4:34 Minuten Kampfzeit von seinem Kontrahenten Gabriel Fix schultern.

Dann aber trumpfte die TuS-Staffel gegen das Team aus dem Meerrettichort mächtig auf. Publikumsliebling Ivo Angelov machte kurzen Prozess, siegte technisch überhöht, Michael Kaufmehl holte kampflos vier Punkte und „Sascha“ Semisorow steuerte zwei Punkte bei – und schon war zur Pause der Rückstand in eine 10:6-Führung gedreht.

Nach der Pause tat sich dann 86 kg-Greco-Mann Konstantin Schneider gegen den sich tapfer wehrenden Julian Neubauer ein wenig schwerer als gedacht, schaffte lediglich zwei Einer-Wertungen. Dann aber zeigten die nächsten drei TuS-Recken ihre ganze Klasse. Das Trio machte kurzen Prozess mit den Gegnern. Sowohl Danijel Janecic, Zelimkhan Khadjiev und schließlich auch der Kubaner Reinier Perez holten nach technisch überlegenem Kampf jeweils „Vierer“.

„Vor allem der Kubaner in der 75 kg-Klasse ist eine Rakete“, schwärmt der TuS-Vorsitzende. In Deutschland werde es sicher keinen Gegner geben, der ihn schlagen könne. Und so habe er auch jetzt einen guten Start hingelegt. „Der wird aber im Verlauf der Saison noch oft oft zeigen können, was er wirklich drauf hat“, so Gerbode. Und obwohl er gegen den Uroffener Nicolai Chireakov nur ganze 45 Sekunden auf der Matte stand, bewies er zudem: Er hat das Zeug zum Publikumsliebling auf dem Dinkelberg.

Dieser Sieg der Dinkelberger gegen die Griffkünstler aus der Ortenau war indes fest eingeplant. Gegen ein echtes Kaliber dieser Bundesliga-Staffel geht es aber bereits am kommenden Wochenende, wenn man im Heilbronner Stadtteil die Klingen mit dem VfL Neckargartach kreuzt. Eine erste Standortbestimmung für den TuS Adelhausen.