Ringen Heute Nervenkitzel auf dem Berg

Bezirk Oberrhein (lu). Ein Derby jagt in der Ringen-Verbandsliga das andere. Nach dem Derby zwischen der WKG Weitenau-Wieslet II und dem SV Gresgen steht an diesem fünften Wettkampftag das nächste Oberrhein- Mattenduell auf dem Programm. Der SV Gresgen empfängt am heutigen Samstag (Kampfbeginn 20 Uhr) die RG Hausen-Zell II.

Einen mehr als schweren Stand dürfte die WKG-Reserve heute beim aktuellen und bislang ungeschlagenen Tabellenführer AC Gutach-Bleibach haben.

SV Gresgen: „Ganz klar, ein Derby willst du immer gewinnen“, macht Trainer Axel Grether deutlich. Er rechnet mit einer ganz engen Kiste. Fragezeichen stünden - so Grether - bei einer zweiten Mannschaft natürlich immer im Raum, wie letztlich aufgestellt werde. Zuletzt sei sein Team aber stets besser geworden. Und so sagt der SVG-Trainer vor dem Derby: „Ich bin sehr zuversichtlich.“ Und noch eines betont der Coach: „Der SV Gresgen will unbedingt auch künftig in dieser Verbandsliga ringen und den Klassenerhalt möglichst früh sichern.“

RG Hausen-Zell II: „Wir sind gut drauf und rechnen uns in Gresgen natürlich etwas aus“, erklärt auch RG-Trainer Adrian Recorean. Da auch die erste Mannschaft ein Derby beim KSV Rheinfelden vor der Brust habe, wisse man natürlich noch nicht, wie letztlich aufgestellt werde. „Am liebsten würde ich natürlich beide Duelle gewinnen“, so Recorean. Entscheiden werde wohl die Tagesform der Athleten. Mit Ausnahme des Verletzten Tobias Greiner hat die RG für beide Mannschaften das stärkste Aufgebot zur Verfügung.

WKG Weitenau-Wieslet II: Wohl eine Nummer zu groß sein dürfte für die WKG der Gastgeber Gutach-Bleibach. Neben dem KSV Gottmadingen steht der heutige WKG-Gegner mit vier Siegen nach vier Wettkämpfen an der Tabellenspitze. Und im Kleinen Wiesental rechnet man sich daher auch nicht allzu viel aus, gleichwohl man natürlich nichts herschenken will. „Wir müssen uns an anderen Gegnern orientieren“, betont Trainer Marc Viardot.