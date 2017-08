Ringen Junge Wilde sind auf dem Vormarsch

Von Uli Nodler

Im letzten Jahr übertraf die WKG Weitenau-Wieslet mit dem dritten Gesamtrang in der Regionalliga Baden-Württemberg alle Erwartungen. Damals schwebte der Kultklub aus dem Kleinen Wiesental sportlich auf Wolke sieben. Inzwischen hat sich die Euphorie gelegt, Ernüchterung macht sich breit, weil viele Leistungsträger den Klub verlassen haben.

Weitenau-Wieslet. Doch bange machen gilt nicht für das kongeniale Trainerduo Marc Viardot und David Muller. Die Saison beginnt für die WKG am kommenden Samstag mit einem Auswärtskampf gegen den AV Germania Sulgen.„Unkraut vergeht nicht. Wir werden nach einer tollen Vorbereitung alles in die Waagschale werfen und dann sehen, ob es für die deutlich aufgewertete Regionalliga reicht“, betont Marc Viardot. „Es wird zwar für unsere junge Mannschaft eine Herkules-Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass die Jungs das schaffen“, pflichtet ihm Trainer-Partner David Muller im Brustton der Überzeugung bei.

Aber auch Muller weiß, dass der personelle Aderlass nicht von schlechten Eltern war. „Weh getan hat vor allem der Abgang von Kai Vögtlin“, merkt Marc Viardot an. Vögtlin, eigentlich tief verwurzelt mit der WKG, will sich beim TuS Adelhausen noch einmal der Herausforderung 1. Bundesliga stellen. „Das müssen wir akzeptieren“, sagt Viardot.

Den zahlreichen Abgängen steht ein veritabler Neuzugang gegenüber. Nikolay Dimitrov heißt der Neue und kommt aus Bulgarien. Er soll in den schweren Gewichtsklassen kräftig punkten. „Ein Klassemann, der uns enorm helfen kann“, urteilt Viardot. Dimitrov ist einer von drei Ausländern im Kader der WKG. Die anderen beiden Ausländerstellen haben Svetlin Shindov und Zorhab Ohanian besetzt. Pro Kampf dürfen in der Regionalliga zwei Ausländer ringen. Je nach Gegner muss halt immer einer pausieren oder in der „Zweiten“ antreten.

Nach dem Wegfall der 2. Bundesliga hat auch die Regionalliga Baden-Württemberg enorm an Qualität gewonnen. Andererseits ist bei der Ringer-Staffel aus dem Kleinen Wiesental angesichts der Abgänge das Potenzial gesunken. „Da machen wir uns nichts vor. Die Runde wird sehr, sehr schwer für uns“, merkt Muller an.

Nun will die WKG aus der Not eine Tugend machen und setzt auf die eigene Jugend. In der neuen Saison werden deshalb die Talente Max Tröndlin, Nico Streule, Simon Leisinger, Dennis Kronenberger und Luca Köpfer noch mehr gefordert. Eigentlich auch ein Neuzugang ist Stefan Kilchling, der in der letzten Saison verletzungsbedingt pausieren musste.

In der Vorbereitung wurde vor allem an der Physis gearbeitet. „Die Jungs sind topfit, wenn’s am Wochenende losgeht“, betont Marc Viardot. Die konditionelle Verfassung ist schon immer ein Trumpf der WKG Weitenau-Wieslet gewesen. „In der vergangenen Saison hatten wir wohl schon die beste körperliche Verfassung aller Teams. Das hat uns viele Punkte eingebracht“, informiert Muller.

Die Vorbereitung auf die neue Mannschaftssaison läuft schon seit mehr als einem halben Jahr. „Die Jungs haben gewaltig Gas gegeben, sich voll reingehängt“, lobt Viardot. Diese Leistungsbereitschaft stimmt ihn zuversichtlich. Sie könnte schließlich der Garant für den Ligaverbleib sein.