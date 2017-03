Ringen Kraft getankt

Von Mirko Bähr

Ein paar lockere Läufe, Besuch der Bezirksmeisterschaft in Gresgen, Frauenfußball im St. Jakob-Park, ein Spieleabend und ein wohltuendes Bad – Elena Brugger hat zuhause nochmals etwas Kraft getankt. Nun geht es aber wieder rund. Und zwar bei der U23-Europameisterschaft in Ungarn.

Rheinfelden-Eichsel. In Szombathely wird Elena Brugger vom TuS Adelhausen als noch amtierende Junioren-Europameisterin in der älteren Altersklasse auf die Matte gehen. „Es ist meine Premiere bei einer U23-EM“, sagt sie. Die Eichslerin startet sozusagen mit einem Sonderstartrecht. „Eigentlich sind die Jahrgänge 1994 bis 96 für diese Wettkämpfe vorgesehen“, erklärt Brugger. Ohne Druck gehe sie deshalb ans Werk.

Die U23-Europameisterschaft wurde 2015 ins Leben gerufen. Im polnischen Waldenburg gingen die ersten Titelkämpfe über die Bühne. Im vergangenen Jahr trafen sich die jungen Ringer und Ringerinnen in Russe (Bulgarien). Hier konnte Alexander Semisorow (RV Rümmingen/TuS Adelhausen) die Bronzemedaille gewinnen. In diesem Jahr wird erstmals auch eine U23-Weltmeisterschaft durchgeführt. Sie findet im November im polnischen Bromberg statt.

Nach dem Wochenende zuhause auf dem Dinkelberg ging es am Montag Richtung Ungarn. Im Gepäck: ein gutes Gefühl. Denn: „Die Vorbereitung verlief einwandfrei“, meint Brugger, die den letzten Feinschliff bei einem Vorbereitungslehrgang in Freiburg holte. In der vergangenen Woche galt es dann noch, ein paar Kleinigkeiten zu verbessern. „Damit ich in Ungarn topfit auf die Matte gehen kann.“

Brugger freut sich auf die Wettkämpfe in West-Ungarn ganz in der Nähe der Grenze zu Österreich. „Ich fühle mich sehr gut vorbereitet und bin von Verletzungen verschont geblieben“, erklärt die Deutsche Meisterin.

Genau wie bei den nationalen Titelkämpfen vor einigen Wochen in Michelstadt startet Brugger in der Klasse bis 55 Kilogramm. Was bedeutet: „Auch um das Gewicht muss ich mir dieses Jahr weniger Sorgen machen. Die wenigen Kilos, die da noch zu viel sind, mache ich kurzfristig vor Ort.“ Heute geht es auf die Waage.

☺Die Bronzemedaillengewinnerin der Junioren-WM des vergangenen Jahres hat sich keine konkrete Platzierung zum Zeil gesetzt. „Ich will aber auf jeden Fall meine bestmögliche Leistung zeigen und nach den Kämpfen sagen können, dass ich alles gegeben habe.“ Was dann am Ende herauskomme, könne man im Vorfeld auch nur schwer einschätzen. „Bei einer Europameisterschaft kommt es auch immer auf die Tagesform an.“ Nicht minder wichtig: „Ein bisschen Losglück und die mentale Einstellung.“

Brugger lässt sich jedenfalls überraschen. Allerdings wäre es nicht verwunderlich, wenn die Eichslerin auch morgen und in der neuen Altersklasse ab 10 Uhr wieder für Furore sorgt.

n www.unitedworldwrestling.org/event/u23-european-championships.