Waldkirch (rom). Oberligist KSV Rheinfelden befindet sich weiter in Siegerlaune. Die Industriestädter gewannen am Samstag den Auswärtskampf bei der RG Waldkirch-Kollnau deutlich mit 25:7-Punkten. Bereits der 14:2-Halbzeitstand für den Gast ließ auf einen weiteren Erfolg der Hochrheinringer am dritten Kampftag hoffen. Andrej Oleynik (57 kg, Freistil) ließ es nach einer verschlafenen Auftaktminute krachen. Nach weiteren drei Minuten stand sein 21:6--Überlegenheitssieg fest. Weniger erfolgreich lief es im Schwergewicht für Roland Berde. Der ungarische Greco-Spezialist der Rheinfelder führte nach einem Wurf 4:0, verlor aber nach der Pause wichtige Zähler und unterlag mit 5:8-Punkten. KSV-Trainer Sulejman Ajeti (61 kg Greco) baute dann mit einem Schultersieg die Führung der Gäste in der Kollnauer Festhalle aus. Eduard Frick (98 kg, Freistil) hatte erneut keinen Gegner, holte die vier Siegpunkte kampflos. Mehr Spannung brachte wieder Vincent von Czenstkowski (66 kg, Freistil) auf die Matte. Er gab zu Beginn zwei Zweier-Wertungen ab. Nach der Pause gelang ihm dann erst der 6:6-Ausgleich und in der fünften Minute die nächsten drei Punkte für den 9:6-Erfolg, der mit zwei Mannschaftspunkten belohnt wurde. Benedikt Rebholz (86 kg Greco) musste sich anschließend seinem Gegner mit 1:3 geschlagen geben. Greco-Leichtgewichtler Fabian Wepfer war bei seiner technisch-überhöhten Niederlage chancenlos. Seinen Vierer-Hattrick perfekt machte danach Sebastian von Czenstkowski (86 kg, Freistil). Er gewann vorzeitig technisch-überhöht. Als „Schwangerschaftsvertretung“ für den Vater in spe, Andrius Reisch, schnürte ausnahmsweise erneut Sascha Oswald (75 kg, Freistil) die Ringerstiefel. Sein Engagement wurde mit einem 8:0-Erfolg für ihn und den KSV belohnt. Das einseitige Mannschaftsduell endete dann mit einem Schultersieg von Greco-Weltergewichtler Manuel Kingani. Der KSV Rheinfelden führt somit die Tabelle weiter verlustpunktfrei an. Nach der Niederlage des bisherigen Verfolgers RSV Schuttertal gegen den KSV Haslach ist nun neben Haslach mit Hofstetten und dem KSV Appenweier eine neue Verfolgergruppe entstanden.