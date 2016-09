Nachrichten-Ticker

00:27 Endergebnis: SPD gewinnt Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern klar gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen erzielte sie 30,6 Prozent. Die neu angetretene AfD zieht mit 20,8 Prozent auf Anhieb als zweitstärkste Kraft ins Landesparlament. Dahinter kam die CDU auf 19,0 Prozent. Die Linke fiel auf 13,2 Prozent. Die Grünen gehören mit 4,8 Prozent dem Landtag nicht mehr an, ebenso die rechtsextreme NPD mit 3,0 Prozent. Die FDP verfehlte mit ebenfalls 3,0 Prozent die Rückkehr ins Parlament. Die Wahlbeteiligung stieg auf 61,6 Prozent.

00:19 Brand bei oppositionsnahem TV-Sender in der Ukraine - Anschlag?

Kiew - Bei einem Feuer hat der Zivilschutz in Kiew mehr als 40 Mitarbeiter aus der Redaktion des oppositionsnahen ukrainischen Fernsehsenders "Inter" gerettet. Die Polizei prüfe den Verdacht auf einen Brandanschlag, sagte Innenminister Arsen Awakow örtlichen Medien zufolge. Sechs mutmaßliche Täter seien festgenommen worden. Gegner werfen "Inter" eine angebliche Nähe zu prorussischen Separatisten vor. Auch Awakow fordert den Entzug der Sendelizenz. Regierungskritische Medien in der Ukraine beklagen die Beeinträchtigung ihrer Arbeit durch Nationalisten und Behörden.

23:47 Weltmeister erfüllt Startaufgabe - Es müllert beim 3:0 in Norwegen

Oslo - Mit weltmeisterlicher Souveränität hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den ersten kleinen Schritt auf dem weiten Weg zur Titelverteidigung 2018 in Russland gemacht. Angeführt vom nach der Europameisterschaft prompt wieder treffsicheren Thomas Müller gewann das DFB-Team in Oslo gegen Norwegen ungefährdet mit 3:0 und erfüllte damit die Forderung von Bundestrainer Joachim Löw nach einem gelungenen Start in die WM-Qualifikation. Zwei Treffer von Müller und einer von Joshua Kimmich sorgten für einen entspannten Abend.

23:44 Linke wirbt für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wirbt bei SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering für ein Ende des rot-schwarzen Bündnisses in Schwerin und einen Wechsel zu Rot-Rot. Er sei der Meinung, die CDU solle in die Opposition gehen, sagte der Linke-Spitzenkandidat Helmut Holter im NDR-Fernsehen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering hielt sich bei der Frage bedeckt, obwohl CDU-Spitzenkandidat Lorenz Caffier direkt neben ihm stand: "Wir haben zehn Jahre wirklich gut zusammen regiert. Wir haben davor sehr gut acht Jahre mit der Linken regiert".

22:50 Großbrand in früherem spanischen Pavillon auf Expo-Gelände

Hannover - Im ehemaligen spanischen Pavillon auf dem Expo-Gelände in Hannover ist am Abend ein großes Feuer ausgebrochen. Flammen schlugen aus dem Dach des großen Baus, wenig später standen alle Stockwerke des Gebäudes komplett in Brand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Ursache für das Feuer war laut Feuerwehr zunächst noch unbekannt. Die Kriminalpolizei wollte am Morgen mit den Ermittlungen beginnen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Leuten und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Das Löschen des Großbrandes sollte bis in die frühen Morgenstunden dauern, sagte ein Sprecher.