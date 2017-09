Ringen KSV: Remis am grünen Tisch

Schriesheim (rom/mib). Der Sieg lag in der Luft, dann stand eine 15:18-Niederlage zu Buche und gestern nun durfte sich der KSV Rheinfelden über seinen ersten Zähler in der Regionalliga freuen. Der KSV Schriesheim hatte drei „Nichtdeutsche“ eingesetzt. Diese Regelwidrigkeit wurde korrigiert, Attila Tamas aus der Wertung gestrichen. Luillys Perez Mora (130 kg-Greco) hatte den rumänischen Meister mit 5:4 besiegt und einen Zähler in die Ecke gebracht. Daraus wurden am grünen Tisch nun deren vier. Somit hieß schlussendlich das Ergebnis 18:18.

Nach den ersten fünf Kämpfen lag der KSV im Aufsteigerduell mit 12:4 vorne. Sulejman Ajeti (57 kg-Freistil) holte einen Schultersieg zum Auftakt, Patrick Hinderer (61 kg-Greco) unterlag erwartungsgemäß gegen Altmeister Ceyhun Zaidov überlegen nach 80 Sekunden, während Mora punktete und Vyacheslav Sugako (98 kg- Freistil) sogar mit 9:0 gewann.

Nach der Pause hielt Fabian Wepfer (71 kg-Greco) beim 6:13 die Niederlage in Grenzen, und so durften die Gäste am ersten Saisonsieg schnuppern. Dann der Schock: Sebastian von Czenstkowski (80 kg-Freistil) wehrte die Bodenlage ab, sein Gegner zwang ihn mit einem Kniestoß in die Kniekehle auf die Matte. Absicht oder Unfall? Das lässt sich schwer sagen. Aber damit war der Kampf vorbei.

Davon beeindruckt gibt Andrius Reisch (75 kg-Freistil) überraschend einen Vierer ab. Kurz vor dem Gong holte der DM-Dritte Dawid Wolny gegen Reisch den Überlegenheitssieg. Schlussringer Manuel Kingani (75 kg-Greco, 10:0) erkämpfte den fünften Teamerfolg.