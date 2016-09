Dopingskandal, Querelen mit dem Verband – das deutsche Ringeroberhaus hat schwierige Monate hinter sich gebracht. Nicht viel einfacher gestaltete sich die Pause beim TuS Adelhausen. Nach dem Rückzug von Sponsoren stellten sich folgende Fragen: Geht es weiter in der 1. Bundesliga auf die Matte? Und wenn ja, wie wird das Team aussehen?

Rheinfelden-Adelhausen. Ja, der TuS Adelhausen wird in der Saison 2016 in der 1. Bundesliga ringen. Die Mannschaft hat an Qualität eingebüßt, weil die 14 Abgänge, darunter waren hochkarätige Griffkünstler, nur mit fünf Neuzugängen aufgefangen wurden.

„Es fehlt uns natürlich die Breite. Aber wir werden als Team noch mehr zusammenrücken“, erklärt Trainer Florian Philipp. Die Dinkelberger werden mit einer hochkarätigen Deutschachse die Kämpfe bestreiten. Ringer wie Stefan Kehrer, Pascal Eisele, Alexander Semisorow, Kubilay Cakici, Carsten Kopp, Fabian Schmitt oder Christian John gehören zu den Besten ihrer Zunft auf nationaler Ebene.

„Dass wir überwiegend mit nationalen Spitzenringern antreten, darüber bin ich nun wirklich nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Für uns wird das eine Herausforderung. Wir werden unser Team Wochenende für Wochenende kaum verändern“, sagt Philipp. Wohlwissend, dass andere Bundesligisten dem TuS in Sachen Kadergröße natürlich weit überlegen sind und man selbst „leichter auszurechnen“ sei.

Philipps Zielsetzung: Hinteres Mittelfeld

Neben den starken deutschen Athleten, zu ihnen zählt auch Lokalmatador und Publikumsliebling Sascha Keller, sind auch die europäischen Top-Ringer Ivo Angelov, Davor Stefanek, Danijel Janecic oder auch die Ungarn Tamas und Victor Loerincz auf dem Dinkelberg geblieben. „Ich sehe uns im hinteren Mittelfeld angesiedelt“, prognostiziert der TuS-Coach. Die Favoriten sind andere. Weingarten, Ispringen oder auch Aalen. In Adelhausen geht man (nicht ganz freiwillig) einen anderen Weg und macht das „Wettrüsten“ nicht mehr mit. Dennoch ist Phillipp selbstbewusst: „Uns muss man auf dem Berg erst einmal schlagen.“ Dabei hofft er auch auf den Heimvorteil und die Zuschauer, die weiterhin den Weg in die Dinkelberghalle finden sollen. „Wir werden immer alles geben und den Teamgeist noch weiter fördern.“

Zum Auftakt in die neue Saison führt der Weg des TuS gleich zum mehrfachen Deutschen Mannschaftsmeister. Der ASV Nendingen wartet am Samstag, 20 Uhr, auf den TuS. „Hoffnungslos sind wir nicht, Nendingen muss erst einmal fünf deutsche Siegringer bringen, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen“, rechnet sich Philipp beim Gastspiel nicht allzu viel aus.

Kein großes Geheimnis macht er um den Einsatz von Ivo Angelov, als einzigem ausländischem Ringer an diesem Startwochenende. Der Welt- und Europameister von 2013 aus Bulgarien sei eine echte Bereicherung für Adelhausen, so Philipp. Stärken seien seine Physis und seine positive Art. „Mit Ivo könntest du in Adelhausen einen Wurstsalat essen. Er ist der erste, der die Massagebank aus dem Bus holt. Er ist ein echter Teamplayer, besitzt keine Starallüren.“ Auf so etwas habe man auch Wert gelegt, als es um die Verlängerungen der Lizenzen mit den ausländischen Ringern ging.

Negative Schlagzeilen gab es um den ASV rund um das Finale der Saison 2015, als man sich zwar gegen Weingarten durchsetzte, aber zwei Ringer bei einer Dopingprobe negativ auffielen.

ASV informiert zum Thema Doping

Der ASV informiert vor dem Saisonstart wie folgt: „Gegen den Verein wurde nie und wird nicht ermittelt. Zwei Ringer wurden am 23. Januar positiv auf Meldonium getestet. Trotzdem ist keiner der beiden von der WADA (Internationale Doping-Agentur) bislang gesperrt worden. Bei einem Ringer greift sogar die von der WADA nachträglich eingezogene Toleranzgrenze. Der andere Athlet wurde vom DRB vorläufig gesperrt. Diese vorläufige Sperre gilt noch. Ein weiterer Athlet wurde aufgrund der Auswertung eines beschlagnahmten Handys und einer darauf enthaltenen unklaren Formulierung auf Druck der NADA (Nationale Dopingagentur) vom Verband suspendiert. Diese Suspendierung wurde kürzlich aufgehoben, die Bundesligalizenz ist erteilt. Jedoch hat die NADA Widerspruch eingelegt, so dass dieser Tage ein Schiedsgericht darüber entscheiden wird.“