Auf den ersten Blick war es eine deutliche Geschichte in der Mühlauhalle in Tuttingen. Mit 5:19 hat der TuS Adelhausen seinen Auftaktkampf in der 1. Bundesliga beim Deutschen Mannschaftsmeister ASV Nendingen, verloren. „Das Ergebnis täuscht etwas. Die drei offenen Kämpfe liefen gegen uns“, analysierte Coach Florian Philipp und war alles andere als enttäuscht. „Jeder hat alles gegeben.“

Tuttlingen. Auf der Kippe stand wegen einer Grippe der Auftritt von Kubilay Cakici (75 kg-Freistil). Gegen Samet Dülger ging ihm deshalb die Puste auf. Am Ende durfte der Gastgeber beim 3:0 jubeln. Zwei Teampunkte gingen an den ASV. „Da wäre mehr drin gewesen, wenn Kubilay fit gewesen wäre.

„Etwas mehr Körner“ hatte laut Philipp auch Florian Neumaier (86 kg-Greco) gegen TuS-Mann Pascal Eisele. Der Nendinger war der aktivere Ringer und siegte mit 2:1 (1:0). „Pascal fehlen derzeit 15 bis 20 Prozent“, so der TuS-Coach, der die erste Niederlage Eiseles gegen Neumaier überhaupt mit ansehen musste. „Das ist aber kein Beinbruch.“

Nur zwei Teampunkte abgegeben hat Sascha Keller (75 kg-Greco) gegen Daniel Cataraga, einem internationalen Spitzenmann. 3:6 hieß es nach sechs starken Minuten aus Sicht des Gastes, der einen „Wahnsinnskampf“ ablieferte, wie Philipp lobte. Ein Sieg des TuS-Akteurs lag durchaus im Bereich des Möglichen. Keller hielt im Stand dagegen, war sehr aktiv und punktete. 20 Sekunden vor dem Ende führte Keller noch mit 3:2, ehe er aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit eine Vierer-Wertung zuließ. Philipp: „Dennoch war es eine Top-Leistung.“

Nicht eingeplant war die Schulterniederlage von Stefan Kehrer (98 kg-Freistil) gegen Nikolai Ceban. „Er war gut vorbereitet“, so Philipp. Bei einem Schwunggriff aus dem Stand heraus passierte es jedoch. Ceban konterte. Der TuS-Ringer versuchte in der Brücke nochmals alles, doch nach 1:09 Minuten war die Messe gelesen. Sonst musste es nur noch Nachwuchsmann Mirco Kuder in der 57 kg-Freistil-Klasse einen Vierer abgeben. Kuder hatte Übergewicht. Anatolii Buruian wäre auch sonst nicht seine Kragenweite gewesen. Adelhausens Top-Fliegengewichtler Zoheir El Quarragqe ist verletzt.

Eine Niederlage einstecken musste auch Alexander Semisorow (66 kg-Freistil). Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte wartete auf ihn Andrei Perpelita. Ein Gegner, der ihm nicht liegt. Zwar konnte Semisorow am Ende etwas aufholen, doch das änderte an der deutlichen 4:12-Pleite nichts mehr. Drei weitere Teamzähler gingen so auf das Konto des ASV. So wie auch beim 0:14 von Carsten Kopp (86 kg-Freistil) gegen Piotr Ianulov. „Letztes Jahr war es noch eine Vier, die er abgeben musste. Carsten ist spitziger geworden“, erklärte Philipp.

John besiegt Öhler im Schwergewicht

Nach langer unfreiwilliger Pause stand auch Peter Öhler wieder auf der Matte. Im Zuge der Doping-Ermittlungen nach den Auffälligkeiten rund um Finale der vergangenen Runde wurde er gesperrt. Der Deutsche Ringer-Bund hob die Sperre nun auf, worauf die Nationale Anti-Doping Agentur Einspruch einlegte. Das Verfahren ist noch am Laufen. Öhler bekam es im Greco-Schwergewicht mit Christian John zu tun. Der untermauerte den Optimismus seines Coaches, der einen Sieg seines Schützlings, der ja auch im Schwergewicht zuhause ist, auf der Rechnung hatte. „Das war ein Super-Einstand befand Philipp nach dem 7:2-Erfolg.

Zwei Zähler nach Hause brachte auch der einzige ausländische Ringer in Reihen des TuS. Ivo Angelov, eigentlich in der 61 kg-Klasse am Start, fuhr gegen Benjamin Raiser ein 6:0-Erfolg ein. „Das hat gepasst“, so Philipp, der noch einen dritten Mattenerfolg seines Team beklatschen durfte. Fabian Schmitt (61 kg-Greco) war der Aktivere im Duell gegen Baris Diksu und holte sich einen 6:5-Erfolg. Ein höherer Sieg wäre drin gewesen. Denn: Diksu hätte einmal mehr in die Bodenlage müssen, meinte Flo Philipp.