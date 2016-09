Heimpremiere: Wenn der TuS Adelhausen in der 1. Bundesliga zum ersten Mal in dieser Saison die heimische Matte betritt, dann tut er dies als Außenseiter. Gegner ist Titelanwärter KSV Ispringen um Trainer Bernd Reichenbach, der ja bekanntermaßen eine TuS-Vergangenheit aufweist. „Wir möchten ihnen aber die Stirn bieten“, macht Adelhausens Trainer Florian Philipp deutlich.

Rheinfelden-Adelhausen. Auch wenn der Gürtel enger geschnallt und der Kader reduziert wurde: Der TuS will dennoch den einen oder anderen Nadelstich setzen. Die Flinte will man auch gegen den finanzstarken Gast aus Ispringen nicht schon im Vorfeld ins Korn werfen. „Es wird eine schlagkräftige Truppe auf die Matte gehen“, verspricht Philipp.

Mindestens zwei Ausländer werden aufgeboten. Der Bulgare Ivo Angelov und auch der kroatische Spitzenmann Danijel Janecic sind mit von der Partie. Vielleicht wird auch ein dritter Ausländer auf die Matte gehen. Das lässt Philipp aber offen. Genauso, in welcher Gewichtsklasse Angelov und Janecic antreten werden.

Neben etlichen Spitzenringern wie Schwergewichtler Johan Euren befinden sich im Ispringer Kader auch gleich vier Akteure, die schon für den TuS Adelhausen gerungen haben. Als da wären: Kevin Henkel, Felix Radinger, Kosta Schneider und Ivan Guidea. Am Samstag auf dem Dinkelberg wird wohl nur Schneider zu sehen sein. Einmal mehr geht es für den Oldie gegen seinen Nachfolger beim TuS, Pascal Eisele (86 kg-Greco).

Durchaus interessant auch das Duell in der 86 kg-Freistil-Klasse, wenn Carsten Kopp wohl auf Michael Kaufmehl trifft. Kopp wirke spritziger, fitter, freut sich Philipp. Sein Schützling habe an Schnelligkeit und Ausdauer hinzugewonnen. „Das wird ein spannendes Duell“, freut sich der TuS-Coach, der wieder mindestens sieben Deutsche aufbieten wird. Unter anderem Kubilay Cakici, der bei der 5:19-Niederlage in Nendingen des TuS nach einer Grippe noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war.

Philipp glaubt an zehn spannende Kämpfe in der Dinkelberghalle. „Ich hoffe, dass es so eng wie möglich wird. Mit einer Top-Leistung liegt vielleicht ja sogar ein Überraschungssieg drin“, meint Philipp. „Aber wir müssen nicht, wir können ganz ohne Druck die Sache angehen.“ Favorit ist der Gast. Der KSV Ispringen konnte zum Auftakt gegen Mainz mit 17:11 gewinnen. „Am Ende der Hin- und Rückserie kommen die ersten Vier ins Halbfinale. Da darf man die Punkte nicht einfach so liegenlassen. Mit einer B-Mannschaft wird Bernd Reichenbach deshalb sicher nicht kommen, sonst verliert er“, weiß Philipp.