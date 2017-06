Ringen Optimismus macht sich breit

Optimismus und Aufbruchstimmung macht sich derzeit beim TuS Adelhausen breit. Gut zwei Monate vor Saisonbeginn in der neuerdings dreigeteilten ersten Bundesliga ist die TuS-Staffel in der Südwest-Gruppe für die anstehenden Mannschaftskämpfe gut aufgestellt.

Rheinfelden-Adelhausen (lu). Das wurde beim Empfang am Montagabend anlässlich der Vertragsverlängerung mit dem Hauptsponsor Sparkasse Lörrach-Rheinfelden deutlich.

„Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft“, betont Florian Philipp aus dem Trainerteam beim Sponsorenempfang im VIP-Raum der Dinkelberghalle.. Er sowie Rückkehrer und Chefcoach Bernd Rechenbach sowie Alen Kovacevic als Sportlicher Leiter versprühen ob der zu 90 Prozent veränderten Mannschaft gegenüber dem Vorjahr große Zuversicht.

„Wir wollen vor allem guten Ringkampfsport für die Fans in der Region bieten“, machte Philipp deutlich. Verein und Athleten seien wieder enger zusammengerückt. Das Augenmerk gelte nicht nur der ersten Mannschaft, sondern vor allem auch der zweiten Mannschaft in der Regionalliga sowie vor allem auch den Nachwuchsmannschaften. Was zähle, seien Wille und Leidenschaft. „Und dann ist alles möglich“, erklärte Philipp vielsagend.

Und genau dieser beschworene Teamgeist, gepaart mit einem herausragenden Engagement und toller Jugendarbeit, hat jetzt die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden dazu bewogen, den Vertrag als Hauptsponsor um ein weiteres Jahr zu verlängern. „Wir sind über das Gesamtkonzept wirklich begeistert und unterstützen den TuS daher sehr gerne“, sagte André Marker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Über die Höhe des Sponsorenvertrages ist zwar Stillschweigen vereinbart worden. „Es ist aber im Rahmen unserer Sportförderung der höchste Einzelbetrag “, so Marker weiter.

Marker, wie auch der fürs Marketing zuständige Sparkassen-Mitarbeiter Michael Schleith ist nicht zuletzt vom nachhaltigen Jugendkonzept des TuS überzeugt. „Die Ausrichtung auf die Förderung des Nachwuchses deckt sich auch mit unserer Philosophie“, betonte Schleith.

Zuvor hatte Alex Asal aus dem TuS-Nachwuchstrainerteam von mehr als 50 Kindern und Jugendlichen berichtet, die in der kommenden Saison von neun Jugendtrainern betreut werden. „Das ist einmalig im Bezirk“, sagte Asal.