Ringen RG: Zweite Pleite zuhause

16:44 Florida schwer von Hurrikan "Irma" getroffen

Miami - Mit gewaltiger Zerstörungskraft hat Hurrikan "Irma" die Südspitze Floridas erreicht. Noch bevor "Irmas" Auge die Inselkette Florida Keys erreichte, hatten die Menschen mit den Folgen des extremen Wetters zu kämpfen. In mehr als 250 000 Haushalten in verschiedenen Teilen Floridas fiel der Strom aus. Wie der Sender ABC meldet, starben drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen. "Irma" hält die Region schon seit Tagen in Atem. In der Karibik starben nach inoffiziellen Schätzungen mehr als 20 Menschen, einige Gebiete gelten als unbewohnbar.

15:59 Merkel widerspricht türkischer "Reisewarnung"

Delbrück - Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt der von der Türkei ausgesprochenen "Reisewarnung" für Deutschland mit Kritik an Ankara entgegen. "Zu uns kann jeder türkische Staatsbürger reisen. Bei uns wird kein Journalist verhaftet, kein Journalist in Untersuchungshaft gesteckt, bei uns herrscht Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und darauf sind wir stolz", sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt im westfälischen Delbrück. Die türkische Regierung hatte ihre Bürger vor "wahrscheinlicher fremdenfeindlicher und rassistischer Behandlung" in Deutschland gewarnt.

15:42 Mindestens sieben Tote nach Unwettern in Toskana

Rom - Bei Unwettern in Italien sind mindestens sieben Menschen in der Toskana ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wird noch in der Gegend um die Stadt Livorno vermisst. Schlamm und Wassermassen richteten schwere Schäden an. Laut Medienberichten kam eine Familie mit einem vierjährigen Kind im Untergeschoss ihrer Wohnung ums Leben. Der Großvater habe noch ein anderes Kind gerettet, um dann in der Wohnung den anderen zur Hilfe zu kommen, wo er selbst starb.

15:40 Geburtstagskorso für inhaftierten Journalisten Deniz Yücel

Berlin - Am Geburtstag des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel haben Hunderte Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso zum Bundeskanzleramt seine Freilassung gefordert. Sie wollten an das Schicksal des Deutsch-Türken Yücel sowie der anderen Deutschen erinnern, die in der Türkei derzeit aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen. Die Organisatoren sprachen von etwa 800 Teilnehmern an der Abschlusskundgebung, die Polizei von mehr als 200.

