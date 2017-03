Ringen Rundum gelungene Titelkämpfe

Zell-Gresgen. Eine kleine Ringer-Party mit Wettkampfcharakter feierten die hiesigen Griffkünstler am Freitagabend oberhalb der Schwanenstadt. Das Bürgerzentrum in Gresgen bot einmal mehr den würdigen Rahmen für die Bezirksmeisterschaften der Aktiven. Im freien und im griechisch-römischen Stil wurden die neuen Oberrhein-Titelträger gesucht – und gefunden.

59 Aktive schlupften in das rote oder blaue Ringertrikot und sorgten teilweise für „spannende und hinreißende Duelle“, wie der Vorsitzendes Bezirks, Aribert Gerbode, zufrieden feststellte. Die Resonanz sei gut und auch der Gastgeber einmal mehr in Topform gewesen. „Der SV Gresgen hat seine Sache bestens gemacht. Ein Dank geht an Andi Vollmer und sein Team“, so Gerbode, der an diesem Abend zudem die erfolgreichen Ringer auf nationaler Ebene ehrte.

Doch der SVG brillierte nicht nur als Ausrichter, sondern auch auf der Matte. Mit seinen 15 Teilnehmern sicherte sich der Verbandsligist die Vereins-Gesamtwertung. 37 Zähler verbuchte Gresgen und ließ den KSV Rheinfelden (36) und die WKG Weitenau-Wieslet (28) knapp hinter sich.

Seiner Favoritenrolle wurde Alexander Semisorow in beiden Gewichtsklassen bis 75 Kilogramm gerecht. Der Bundesligaringer des TuS Adelhausen, der für den RV Rümmingen im Bürgerzentrum auf die Matte ging, gewann in beiden Stilarten. Eine Schrecksekunde musste er im Freistil-Kampf gegen Gresgen-Neuzugang Denis Grether überstehen. Nach einer „kurzen Schwächephase“, wie Gerbode feststellte, lag Semisorow mit 0:4 im Hintertreffen. Am Ende war es dann wieder deutlich – 17:4.

Im Greco-Schwergewicht lieferten sich Felix Krafft vom TuS Adelhausen und Michael Herzog vom WKG Weitenau-Wieslet einen erbitterten Fight. „Das war ein enges Ding, Herzog hat stark dagegen gehalten“, resümierte Gerbode. Am Ende behielt Krafft aber mit 5:2 die Oberhand. Der Hüne vom Dinkelberg sicherte sich ebenfalls einen Doppelsieg.

Zwei Erfolge verbuchten heuer auch Sulejman Ajeti (KSV Rheinfelden), der allerdings nur im Freistil einen Gegner in der Klasse bis 57 Kilogramm serviert bekam, und sein Vereinskamerad Fabian Wepfer (66 Kilogramm). Weitere Titel heimsten ein: Emanuele Di Martino (SV Gresgen, 61 kg-Greco), Jonas Dürr (WKG Weitenau-Wieslet, 86 kg-Greco), Maximilan Mond (RG Hausen-Zell, 98 kg-Greco), Johann Schmittel (RG Hausen-Zell, 61 kg-Freistil), Sebastian von Czenstkowski (KSV Rheinfelden, 86 kg-Freistil) und Eduard Frick (KSV Rheinfelden, 98 kg-Freistil).