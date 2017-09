Ringen Spitzenreiter der Gast

Von Uli Nodler

Rheinfelden-Adelhausen. Der Ärger über den bislang am Grünen Tisch verlorenen Auswärtskampf in Sulgen ist beim TuS Adelhausen II vor dem Spitzenkampf am morgigen Samstag in der heimischen Dinkelberghalle noch nicht verraucht. Zu Gast ist Tabellenführer KSV Tennenbronn, der seine drei ersten Kämpfe ausnahmslos gewonnen hat. Das Duell steigt um 20 Uhr.

Eigentlich hat der TuS Adelhausen II den Kampf in Sulgen gewonnen. Doch der Gastgeber monierte die Aufgabe von Pascal Ruh nach einer Kampfzeit von etwas mehr als einer Minute. So gab die Bundesliga-Reserve nicht nur diese vier Punkte ab, sondern verlor den kompletten Kampf mit 0:36. „Die Handlungsweise der Sulgener ist eine Frechheit. In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, echauffierte sich TuS-Trainer Thomas Weber.

So werden die Adelhausener Regionalliga-Ringer morgen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch in das Duell gegen den Spitzenreiter gehen. „Die bislang engen Ergebnisse in dieser Saison machen deutlich, dass eigentlich jeder jeden schlagen kann. Deshalb rechnen wir uns auch gegen Tennenbronn eine nicht unerhebliche Siegchance aus“, gibt sich Weber optimistisch.

Ein Vorteil für die Gastgeber wird sicherlich die Tatsache sein, dass die erste Mannschaft in der Bundesliga Südwest an diesem Wochenende pausiert.

Der KSV Tennenbronn hat bislang in dieser Saison noch eine weiße Weste, schlug die beiden Oberrhein-Vertreter Weitenau-Wieslet (19:14) und RG Hausen-Zell (16:8) sowie Schlusslicht KSV Taisersdorf mit 23:5.