Ringen Teamgeist und Willensstärke

Weitenau-Wieslet (nod). Bislang läuft’s prima für den Regionalligisten WKG Weitenau-Wieslet. Mit 4:4-Zählern rangiert die Wettkampfgemeinschaft auf dem sechsten Platz des Zehnerfeldes. Nach diesem Wochenende könnten es zwei Zähler mehr sein. Denn: Die Ringer-Staffel aus dem Kleinen Wiesental gastiert am morgigen Samstag beim Schlusslicht KSV Taisersdorf.

„Der zweite Auswärtssieg ist ein Muss. Taisersdorf müssen wir schlagen. Dieser Sieg ist fest eingeplant“, betont WKG-Coach Marc Viardot.

Der Tabellenletzte hat seine bisherigen Kämpfe ausnahmslos verloren. So sieht sich die WKG Weitenau-Wieslet erstmals in dieser Saison in der Favoritenrolle. Durch einen unglaublichen Teamgeist und die Tatsache, dass jeder einzelne WKG-Ringer in den Kämpfen bislang immer an seine Leistungsgrenze gegangen ist, ist es der WKG gelungen, die vielen Abgänge nach der vergangenen Saison zu kompensieren. Der Derbyerfolg am vergangenen Wochenende hat sogar deutlich gemacht, dass auch das Fehlen eines Leistungsträgers nicht negativ ins Gewicht fällt. Siegringer Simon Dürr wird auch morgen in Taisersdorf nicht ringen können.