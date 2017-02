Rheinfelden-Adelhausen (mib). Michael Kaufmehl, Marcel Ewald und Zakarias Berg werden künftig für den TuS Adelhausen auf die Matte gehen. Sie wechseln wie Trainer Bernd Reichenbach und der Sportliche Leiter Alen Kovacevic vom KSV Ispringen auf den Berg. Seit längerer Zeit steht Nick Scherer (Eschbach) als Neuzugang beim Bundesligisten fest.

Mit Kaufmehl kehrt ein alter Bekannter zurück. Der Deutsche Meister im freien Stil wird in der Klasse bis 86 und 98 kg die Mannschaft verstärken. Kaufmehl sicherte zudem zu, auch Kämpfe in der Reserve zu absolvieren.

Apropos. Zwischen der ersten Mannschaft, die in der Bundesliga startet, und der Reserve, die in der Regionalliga an den Start geht, soll der „Austausch“ verstärkt werden. Ringer aus der Ersten sollen Einsätze in der Regionalliga erhalten und umgekehrt.

21-Jähriger Schwede ringt bei Olympia in Rio

Zakarias Berg (86/98 kg-Greco) ist eine echte Verstärkung. Der Schwede ist 21 Jahre alt und war in Rio bei Olympia aktiv. „Er hat eine wahnsinnige Runde gerungen, nur zweimal verloren und ist menschlich überragend“, so Kovacevic.

Dritter im Bunde ist der 32-jährige Marcel Ewald, der im Freistil der Klasse bis 57 und 61 kg zum Zug kommt. „Er ist ein echter Teamplayer. Würde man ihm sagen, dass er 75 kg-Greco ringen soll, er würde es machen“, erklärt Kovacevic.

Fix sind die Abgänge von Fabian Schmidt zu seinem Heimatverein nach Nürnberg und von Denis Grether zum SV Gresgen. Mit dem Türken Sezar Akgül plant man ebenso nicht mehr, wie mit Pascal Eisele und Thomas Kehrer. Ivo Angelov bleibt an Bord, genauso wie Bozo Starcevic. Mit den Gebrüdern Loerincz und Danjiel Janecic befindet man sich in Gesprächen.